Tin tức xã hội mới nhất ngày 20/12/2019: Sự thật bức ảnh 'thịt chó đóng hộp' gây bão mạng xã hội

Sự thật bức ảnh 'thịt chó đóng hộp' đặc sản Ninh Bình gây sốt mạng xã hội



Bức ảnh thịt chó đóng hộp được lan truyền đã châm ngòi một cuộc tranh cãi kịch liệt trên mạng Bức ảnh thịt chó đóng hộp được lan truyền đã châm ngòi một cuộc tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội . Tuy nhiên, sự thật đằng sau những bức ảnh này là gì? Xem thêm tại đây





Thót tim khoảnh khắc ô tô mất lái, tông vào vỉa hè rồi... bay



Tin Tin tai nạn giao thông ngày 19/12/2019, chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao rồi bất ngờ mất lái, tông vào người đi đường rồi lao lên vỉa hè khiến người chứng kiến phải thót tim. Xem thêm tại đây





Vụ nổ kinh hoàng gây sập nhà ở Nghệ An: Thêm một nạn nhân tử vong



Đến thời điểm này, đã có 2 nạn nhân tử vong sau Đến thời điểm này, đã có 2 nạn nhân tử vong sau vụ nổ kinh hoàng gây sập nhà ở Nghệ An chiều qua. Xem thêm tại đây





Nữ tài xế lái xe livestream khóc lóc đòi đâm chết người hóa ra lại là hot mom nổi tiếng MXH

Your browser does not support HTML5 video.



Nữ tài xế gây sốt Nữ tài xế gây sốt mạng xã hội những ngày qua vì hành động liều lĩnh, đe dọa tính mạng người khác hóa ra lại là nhân vật "quen mặt" trên mạng xã hội vì những phát ngôn gây sốc nhiều năm trước. Xem thêm tại đây





Bệnh viện Nhi Trung ương cho trẻ 1 tuổi uống thuốc kháng sinh hết hạn: Do điều dưỡng?



Bệnh nhi 1 tuổi tới Bệnh nhi 1 tuổi tới Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị viêm phổi và viêm tai giữa. Sau 2 ngày nằm viện, gia đình bàng hoàng phát hiện suốt thời gian này bệnh nhi đã bị cho uống thuốc quá hạn sử dụng. Xem thêm tại đây





Kiều Đỗ (t/h)