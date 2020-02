Tin tức xã hội mới nhất ngày 20/2/2020: Đối tượng truy nã từ Trung Quốc về nước đầu thú vì COVID-19

Chân dung đối tượng trốn l ệnh truy nã 3 năm bỗng đầu thú vì virus corona. Ảnh: Báo Nghệ An

Sau hơn 3 năm lẩn trốn tại Trung Quốc, đối tượng truy nã trở về Việt Nam đầu thú vì sợ nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (COVID-19). Xem thêm tại đây

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Tù nhân vượt ngục lẩn trốn 20 năm phải ra đầu thú vì virus corona