Tin tức xã hội mới nhất ngày 20/3/2020: Bệnh nhân số 17 đã lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2

Bệnh nhân số 17 đã lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2



Nhiều bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại Việt Nam đã bắt đầu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Một trong số đó là bệnh nhân số 17.



Vụ bác sĩ Hải Dương bị nhóm côn đồ hành hung: Phó Thủ tướng, Bộ Y tế vào cuộc chỉ đạo



Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm nhóm côn đồ hành hung bác sĩ tại Hải Dương.





Chân dung cô giáo Phú Thọ vừa nhận 'giải Nobel dành cho giáo dục'



Cô giáo Hà Ánh Phượng ở Thanh Sơn, Phú Thọ vừa được vinh danh là một trong 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu, danh hiệu được ví như là "giải Nobel dành cho giáo dục".



Xem thêm tại đây.

Vụ nổ lớn ở chung cư khiến 1 người trọng thương: Hé lộ đối tượng tình nghi



Trích xuất camera, cơ quan điều tra phát hiện người đàn ông lạ mặt cầm vật nghi là súng, đứng nhìn vào căn phòng xảy ra vụ nổ ở chung cư Lũng Lô.

Vietnam Airlines thông báo tạm dừng tất cả đường bay quốc tế đến hết tháng 4



Sau khi công bố tạm dừng đường bay đến Pháp, Malaysia, Nga và một số nước khác do tình hình dịch bệnh. Việt Nam quyết định dừng khai thác tất cả các đường bay quốc tế.



Kiều Đỗ (t/h)