Tin tức xã hội mới nhất ngày 20/5/2020: Tác giả bộ chữ 'Chữ VN song song 4.0' lại ra mắt bộ chữ mới

Tác giả công trình "Chữ VN song song 4.0" lại ra mắt bộ chữ mới "Chữ viết bảo mật thời 4.0"



Tác giả công trình "Chữ VN song song 4.0" Kiều Trường Lâm mới đây vừa công khai một công trình nghiên cứu chữ viết khác. Xem thêm Tác giả công trình "Chữ VN song song 4.0" Kiều Trường Lâm mới đây vừa công khai một công trình nghiên cứu chữ viết khác. Xem thêm tại đây



Nghiện game sau thời gian nghỉ học vì COVID-19, 2 anh em rủ nhau thử nhảy lầu để... hồi sinh



2 anh em ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã thử bắt chước các nhân vật trong game nhảy từ trên lầu cao xuống đất để được "hồi sinh". Xem thêm 2 anh em ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã thử bắt chước các nhân vật trong game nhảy từ trên lầu cao xuống đất để được "hồi sinh". Xem thêm tại đây





Thót tim khoảnh khắc bé trai bị xe bán tải tông bay xuống mương trên đường đi học về



Tai nạn giao thông ngày 19/5/2020, khi đang chuẩn bị sẽ sang đường để vào nhà, cháu bé bị chiếc xe bán tải lao tới đâm bay xuống mương nước bên cạnh đường. Xem thêm Tai nạn giao thông ngày 19/5/2020, khi đang chuẩn bị sẽ sang đường để vào nhà, cháu bé bị chiếc xe bán tải lao tới đâm bay xuống mương nước bên cạnh đường. Xem thêm tại đây





Your browser does not support HTML5 video.

Trung Quốc phong tỏa trở lại 100 triệu dân trước nguy cơ COVID-19 bùng phát lần 2



Hơn 100 triệu dân ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc bị phong tỏa trở lại để phòng chống COVID-19 trong bối cảnh giới chức vẫn chưa xác định được ổ dịch mới đã khởi phát như thế nào. Xem thêm Hơn 100 triệu dân ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc bị phong tỏa trở lại để phòng chống COVID-19 trong bối cảnh giới chức vẫn chưa xác định được ổ dịch mới đã khởi phát như thế nào. Xem thêm tại đây





Điều tra xác minh một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường bộ



Trước đó vào tối 13/5 người này đã đi từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ qua Kênh Đào - Châu Đốc và lưu trú tại nhà 2 người thân, sau đó di chuyển bằng xe khách vào TP. HCM sáng 16/5. Xem thêm Trước đó vào tối 13/5 người này đã đi từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ qua Kênh Đào - Châu Đốc và lưu trú tại nhà 2 người thân, sau đó di chuyển bằng xe khách vào TP. HCM sáng 16/5. Xem thêm tại đây.



Thanh Hóa: Người đang ngồi tù cũng được nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19, lãnh đạo xã nói gì?



Do sơ suất trong quá trình rà soát danh sách người dân, UBND xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã cấp tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 cho một phạm nhân đang thụ án tù. Xem thêm Do sơ suất trong quá trình rà soát danh sách người dân, UBND xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã cấp tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 cho một phạm nhân đang thụ án tù. Xem thêm tại đây



Nghệ An: Đau lòng bé trai 18 tháng tử vong vì uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi



Dù đã được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu sau đó, bé trai 18 tháng tuổi đến từ Nghệ An vẫn không qua khỏi. Vụ việc đã khiến bố mẹ cháu bé vô cùng đau lòng và hối hận. Xem thêm Dù đã được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu sau đó, bé trai 18 tháng tuổi đến từ Nghệ An vẫn không qua khỏi. Vụ việc đã khiến bố mẹ cháu bé vô cùng đau lòng và hối hận. Xem thêm tại đây.



Kiều Đỗ (t/h)