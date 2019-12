Tin tức xã hội mới nhất ngày 21/12/2019: 3.000 học sinh lớp 9 phải thi lại vì đề quá khó

3.000 học sinh lớp 9 phải thi lại vì đề quá khó: Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân nói gì?

Phòng GD&ĐT quận Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân - đơn vị phụ trách ra đề kiểm tra học kỳ cho học sinh lớp 9 trên địa bàn thừa nhận đề thi có một số điểm bất hợp lý.

Xe máy đi trên quốc lộ hồn nhiên 'cà khịa' ô tô và container



Tai nạn giao thông ngày 20/12, lái xe máy liều lĩnh suýt gây nguy hiểm cho bản thân và 2 xe ô tô chạy phía sau.

Hàng loạt cán bộ ngành Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình bị khởi tố, vì sao?



Các cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã và cấp tỉnh ở Thái Bình đã môi giới, nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng của nhiều người để "chạy chế độ"... chất độc màu da cam.

Thiếu úy công an gặp tai nạn liên hoàn, tử vong trên đường đi nhận công tác

2 thiếu úy công an chở nhau đi nhận công tác thì bất ngờ gặp tai nạn giao thông liên hoàn, hậu quả là một người tử vong tại chỗ, một người bị thương phải đi cấp cứu.

Danh tính 2 đối tượng vừa bị truy nã vì đánh nữ phụ xe buýt nhập viện



Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ nữ phụ xe buýt bị hành hung đến mức nhập viện. Tuy nhiên, 2 trong 3 đối tượng đã bỏ trốn.



Kiều Đỗ (t/h)