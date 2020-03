Tin tức xã hội mới nhất ngày 21/3/2020: Việt Nam đã có 91 ca nhiễm COVID-19

Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc mới, một người là phi công Vietnam Airline có lịch trình phức tạp

Tối 20/3, Bộ Y tế chính thức công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam. Trong 4 ca mắc mới này có 1 bệnh nhân ở Hà Nội và 3 bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong số đó có một bệnh nhân là phi công ngoại quốc của hãng hàng không Vietnam Airline với lịch trình di chuyển phức tạp. Xem thêm tại đây.

Thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19, là điều dưỡng viên tại bệnh viện

Bộ Y tế vừa công bố 2 ca nhiễm là điều dường Bệnh viện Bạch Mai



Bộ Y tế vừa công bố thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19, đều là điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bạch Mai. Xem thêm tại đây



Khoảnh khắc cô gái trẻ liều lĩnh vượt đường ray bị tàu hỏa tông tử vong

Tai nạn giao thông ngày 20/3/2020, cô gái đi xe đạp điện cố tình lách qua thanh chắn để băng qua đường ray, hậu quả là bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ. Xem thêm tại đây



Than 'nhớ nhà', chồng và người thân bệnh nhân số 35 bỏ trốn khỏi khu cách ly



5 người thân bao gồm cả chồng của nữ bệnh nhân số 35 nhiễm COVID-19 đã bỏ trốn khỏi khu cách ly về nhà. Xem thêm tại đây





Danh sách những tòa nhà được Hà Nội huy động làm nơi cách ly tập trung



Nhiều tòa nhà dành cho sinh viên ở khu vực Mỹ Đình, Pháp Vân - Tứ Hiệp đã được huy động là nơi cách ly tập trung những người trở về từ vùng dịch. Xem thêm tại đây





Bệnh nhân thứ 18 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam được xuất viện



Bệnh nhân thứ 18 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đã khỏi bệnh, được xuất viện vào sáng 20/3. Xem thêm tại đây.





