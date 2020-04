Tin tức xã hội mới nhất ngày 21/4/2020: Du học sinh Việt Nam bị Hàn Quốc trục xuất vì trốn cách ly

3 du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc bị trục xuất vì trốn cách ly



Hàn Quốc vừa quyết định trục xuất 6 công dân Việt Nam vì vi phạm quy tắc cách ly phòng dịch COVID-19, trong số đó, có 3 du học sinh trốn cách ly hồi đầu tháng 4 vừa qua.



47 người dân đã thiệt mạng sau khi bị nhóm cướp nã đạn và đốt nhà. Ngay khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã kiên quyết ngăn chặn bạo lực nhằm vào dân thường.



Chủ cơ sở sản xuất khẩu trang trái phép đã thuê xe cứu thương để chở sản phẩm đi tiêu thụ tuy nhiên vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng.



Thiếu niên 16 tuổi đến từ Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng do viên đạn bắn xuyên qua não.



Thót tim cảnh ô tô bẻ lái kịp thời cứu người phụ nữ và em bé trong đường hầm





Tai nạn giao thông ngày 20/4/2020, người phụ nữ đẩy xe đẩy chở em bé đi nhầm vào đường hầm, suýt bị chiếc ô tô tông trúng.





