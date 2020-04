Tin tức xã hội mới nhất ngày 22/4/2020: Tin mới về kỳ thi THPT quốc gia 2020

Thông tin mới nhất về thời gian và hình thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay



Trong cuộc họp diễn ra sáng nay (21/4), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp bàn với Bộ GD-ĐT về phương án tổ chức kì thi THPT năm 2020.



Không còn môn thi thứ 4, điểm xét tuyển thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ được tính như thế nào?



Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay sẽ chỉ còn 3 môn, thay vì 4 môn như kế hoạch công bố trước đó. Xem thêm



Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay sẽ chỉ còn 3 môn, thay vì 4 môn như kế hoạch công bố trước đó.

Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh mới, bắt đầu mưa dông từ chiều tối nay



Từ chiều tối nay Bắc Bộ sẽ chấm dứt chuỗi ngày tạnh ráo, nắng nóng. Mưa rào và dông sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực. Khi không khí lạnh về nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.





Khẩn trương làm rõ vụ đối tượng chống đối ở Mê Linh tông gãy chân trung úy công an



Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại huyện Mê Linh, một trung úy công an đã bị đối tượng chống đối tông xe vào người và phải nhập viện cấp cứu.





Lời khai bất ngờ của tài xế gây tai nạn chết người rồi 'thản nhiên' rời khỏi hiện trường

Tài xế khai do trời tối và mưa phùn nên không hề biết đã xảy ra va chạm với 2 người phụ nữ. Người này chỉ biết bản thân đã gây ra tai nạn chết người sau khi đọc thông tin trên báo.



Kiều Đỗ (t/h)