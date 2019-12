Tin tức xã hội mới nhất ngày 23/12/2019: Tài xế buýt vừa lái xe bằng khuỷu tay vừa lướt điện thoạ

Danh tính tài xế xe buýt vừa lái xe bằng khuỷu tay vừa lướt điện thoại gây phẫn nộ



Tài xế lướt điện thoại khi lái xe gây nguy hiểm cho hành khách được xác định là nhân viên hãng xe buýt Khanh Quỳnh, Nghệ An. Xem thêm Tài xế lướt điện thoại khi lái xe gây nguy hiểm cho hành khách được xác định là nhân viên hãng xe buýt Khanh Quỳnh, Nghệ An. Xem thêm tại đây.

TP.HCM: Giang hồ cầm mã tấu đập phá xe bus giữa ban ngày, hành khách bỏ chạy tán loạn



Không rõ nguyên nhân vì sao, nhóm côn đồ hung hãn đột nhiên cầm hung khí chặn đầu, đập phá xe bus khiến tài xế và hành khách vô cùng hoảng loạn. Xem thêm Không rõ nguyên nhân vì sao, nhóm côn đồ hung hãn đột nhiên cầm hung khí chặn đầu, đập phá xe bus khiến tài xế và hành khách vô cùng hoảng loạn. Xem thêm tại đây

Video: Màn rượt đuổi cướp ngoạn mục của chiến sĩ cảnh sát ở Sài Gòn



Những ngày qua, trên mạng Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip 4 phút ghi lại cảnh đuổi bắt cướp qua những con hẻm nhỏ ở TP HCM. Xem thêm tại đây





Mang điện thoại đi sửa, 'soái ca' tranh thủ 'chôm' luôn iPhone của chủ quán

Your browser does not support HTML5 video.



Chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại có lẽ phải "cười ra nước mắt" vì không ngờ rằng lại bị mất chiếc điện thoại iPhone trong tình huống như vậy. Xem thêm Chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại có lẽ phải "cười ra nước mắt" vì không ngờ rằng lại bị mất chiếc điện thoại iPhone trong tình huống như vậy. Xem thêm tại đây

Phát hiện, thu giữ hơn 1,2 tấn thịt và trứng non không đảm bảo vệ sinh, nguồn gốc xuất xứ





Hơn 902 kg thịt vịt và 300 kg trứng non, không đủ giấy tờ chứng minh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tập kết tại 1 kho xưởng số 34 Đê Quai, phường Tứ Liên, được cơ quan chức năng quặn Tây Hồ (Hà Nội) phát hiện. Xem thêm tại đây

Kiều Đỗ (t/h)