Tin tức xã hội mới nhất ngày 23/4/2020: Giãn cách xã hội đến bao giờ?

'5 không' người dân cần tuân thủ để đảm bảo an toàn phòng dịch khi nới lỏng giãn cách xã hội

Hình ảnh người Hà Nội chủ quan, lơ là giãn cách xã hội . Ảnh: Vietnamplus



Khi nới lỏng giãn cách xã hội, một phần cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, người dân vẫn cần tuân thủ 5 điều cơ bản để bảo vệ bản thân, phòng ngừa dịch bệnh.



Nới lỏng giãn cách xã hội, các loại hình kinh doanh nào được mở cửa?



Hà Nội, TP.HCM được đề xuất cho phép mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, các loại hình kinh doanh đường phố, tùy thuộc vào tình hình thực tế địa phương.



Nhật Bản phát hiện thêm một ổ dịch COVID-19 mới trên du thuyền, đã có 34 người nhiễm bệnh



Đến thời điểm này đã có 34 người trên du thuyền Costa Atlantica đang neo đậu tại cảng Nagasaki (Nhật Bản) được xác định nhiễm COVID-19.





Giao địa phương chủ trì thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT có 'kế hoạch' gì để tránh tiêu cực?



Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, mỗi thí sinh trong một phòng thi có một mã đề riêng. Các thiết bị giám sát và công nghệ thông tin sẽ được thiết lập để quản lý chặt chẽ đề thi, bài thi.



Đêm nay sẽ có mưa sao băng lớn nhất năm, quan sát bằng cách nào?

Đêm 22, rạng sáng ngày 23/4, trên bầu trời Việt Nam sẽ xuất hiện mưa sao băng Thiên Cầm - một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm 2020.

Kiều Đỗ (t/h)