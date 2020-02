Tin tức xã hội mới nhất ngày 25/2/2020: Việt Nam thực hiện ca ghép chi thể từ người cho sống

Việt Nam thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống

Ca phẫu thuật ghép tay mới thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống.



Đang đi trên vỉa hè phố cổ Hà Nội, nam du khách nước ngoài bất ngờ gục xuống, tử vong tại chỗ.



Hiện khoảng 80 hành khách trên chuyến bay từ tâm dịch COVID-19 TP. Daegu, Hàn Quốc về Đà Nẵng đã được cách ly tập trung.



Tai nạn giao thông ngày 24/2/2020, tài xế xe máy lái xe lạng lách trên đường, không cho xe tải vượt. Hậu quả là người này đã bị đánh tới tấp tại ngã tư.





Bộ GD-ĐT đã quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 sau kì nghỉ dài do lo ngại COVID-19, theo đó nhiều khả năng học sinh sẽ không phải học bù cuối tuần.





Hàn Quốc phát hiện 11 quân nhân dương tính COVID-19, 7.700 lính bị cách ly









11 quân nhân dương tính với COVID-19 ở Hàn Quốc thuộc 4 quân chủng lớn. Sự việc được truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào sáng nay.





Tính đến sáng ngày 24/2, Hàn Quốc đã có 7 ca tử vong vì mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra (COVID-19).





Thấy con gái đi ra ban công, người mẹ có linh cảm chẳng lành nên đã đi theo nhưng không kịp ngăn cản nữ sinh này nhảy lầu tự tử.

