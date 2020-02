Tin tức xã hội mới nhất ngày 26/2/2020: Cô gái trộm chậu cây bị 'nghiệp quật' sấp mặt

Cô gái bị 'nghiệp quật' sấp mặt vẫn quyết trộm chậu cây bên đường khiến dân mạng cười ngất





Your browser does not support HTML5 video.

Dừng xe bên đường trộm cây cảnh, cô gái bị mất thăng bằng khiến chiếc xe vọt ga về phía trước. Tuy ngã đau điếng nhưng cô gái vẫn không từ bỏ việc trộm chậu cây. Xem thêm tại đây



Chưa chốt phương án cách ly đoàn khách Hàn Quốc, dự kiến bố trí máy bay đưa về nước



Dù chưa chốt phương án cách ly đoàn khách Hàn Quốc, nhưng Đà Nẵng dự kiến sẽ bố trí máy bay đưa đoàn khách trên về nước nếu họ có nhu cầu. Xem thêm Dù chưa chốt phương án cách ly đoàn khách Hàn Quốc, nhưng Đà Nẵng dự kiến sẽ bố trí máy bay đưa đoàn khách trên về nước nếu họ có nhu cầu. Xem thêm tại đây





Tìm thấy thi thể đang phân hủy trong 'hố tử thần' ở Hà Giang



Trong quá trình tìm kiếm nam thanh niên mất tích sau khi rơi xuống "hố tử thần" sâu 100 m ở Hà Giang, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể khác của nữ giới đang trong quá trình phân hủy. Xem thêm Trong quá trình tìm kiếm nam thanh niên mất tích sau khi rơi xuống "hố tử thần" sâu 100 m ở Hà Giang, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể khác của nữ giới đang trong quá trình phân hủy. Xem thêm tại đây





Hành khách về từ vùng dịch Hàn Quốc sẽ bắt buộc cách ly, không có chuyện chọn khách sạn



Đại diện Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết những hành khách về từ vùng dịch Hàn Quốc sẽ bắt buộc cách ly để theo dõi



Đại diện Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết những hành khách về từ vùng dịch Hàn Quốc sẽ bắt buộc cách ly để theo dõi Sức Khỏe , không có chuyện chọn khách sạn. Xem thêm tại đây

Nhật Bản có ca tử vong thứ 4 vì COVID-19 trên du thuyền, thông báo không định hủy Olympic Tokyo



Dù vừa xác nhận có ca tử vong thứ 4 trên du thuyền Diamond Princess vì COVID-19, Nhật Bản vẫn cho biết nước này không định hủy Olympic Tokyo dự kiến được tổ chức vào ngày 24/7 hè này. Xem thêm Dù vừa xác nhận có ca tử vong thứ 4 trên du thuyền Diamond Princess vì COVID-19, Nhật Bản vẫn cho biết nước này không định hủy Olympic Tokyo dự kiến được tổ chức vào ngày 24/7 hè này. Xem thêm tại đây.





Hàn Quốc thêm 1 trường hợp tử vong vì COVID-19, quyết định xét nghiệm toàn bộ tín đồ Tân Thiên Địa

Phun thuốc khử trùng bên ngoài nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa



Đến 9h sáng nay 25/2, Hàn Quốc đã có tổng cộng 8 trường hợp tử vong vì COVID-19. Chính phủ nước này quyết định tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả các tín đồ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). Xem thêm Đến 9h sáng nay 25/2, Hàn Quốc đã có tổng cộng 8 trường hợp tử vong vì COVID-19. Chính phủ nước này quyết định tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả các tín đồ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). Xem thêm tại đây





Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt tại Hàn Quốc: Tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch



Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở Hàn Quốc cần tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan chức năng Hàn Quốc. Xem thêm Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở Hàn Quốc cần tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan chức năng Hàn Quốc. Xem thêm tại đây



Hà Nội phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại quận Nam Từ Liêm



Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố vừa phát hiện thêm 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại địa phận quận Nam Từ Liêm. Xem thêm Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố vừa phát hiện thêm 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại địa phận quận Nam Từ Liêm. Xem thêm tại đây



Tài xế say xỉn lái xe tải 'vượt chướng ngại vật' và cái kết



Tin Tin tai nạn giao thông ngày 25/2/2020, tài xế xe tải điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, hậu quả là cả cây cột đèn giao thông cũng đã bị xe này húc đổ. Xem thêm tại đây





Kiều Đỗ (t/h)