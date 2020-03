Tin tức xã hội mới nhất ngày 26/3/2020: Kêu gọi người dân nhường khẩu trang y tế cho y bác sĩ

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân sử dụng khẩu trang vải, nhường khẩu trang y tế cho y bác sĩ



Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị người dân sử dụng khẩu trang vải, nhường khẩu trang y tế cho nhân viên y tế trong thời điểm dịch COVID-19 đang phức tạp.



Bệnh nhân số 133 nhiễm COVID-19 từng điều trị 23 ngày tại khoa Cấp cứu thần kinh Bệnh viện Bạch Mai



Bệnh nhân 133 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam được đã có 23 ngày được điều trị đột quỵ tại khoa Cấp cứu thần kinh Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) - nơi có 2 nữ điều dưỡng nhiễm COVID-19.





'Tử thần ngủ quên', người phụ nữ thoát chết kỳ diệu dưới gầm xe tải

Tin tai nạn giao thông ngày 25/3/2020, sau va chạm với xe tải, người phụ nữ bị cuốn vào gầm nhưng may mắn thoát chết thần kỳ.





Tiết lộ sự thật sốc về bức ảnh bác sĩ chống dịch COVID-19 đứng ngoài cổng nhìn vợ con lần cuối



Câu chuyện xúc động về bức ảnh người bác sĩ chống dịch COVID-19 đứng ngoài cổng nhìn vợ con lần cuối trước khi qua đời hóa ra chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.





Phòng dịch COVID-19: Hành khách trên 7 chuyến bay này cần liên hệ gấp với cơ quan y tế



Bộ Y tế tiếp tục xác định thêm các chuyến bay có người nhiễm COVID-19 và yêu cầu hành khách cần liên hệ gấp với các cơ quan y tế.





