Tin tức xã hội mới nhất ngày 27/12/2019: Kinh hoàng bệnh nhân đốt bệnh viện, xé quần áo điều dưỡng

Nghệ An: Bệnh nhân tỉnh dậy lúc 3h sáng để châm lửa đốt Bệnh viện, hiếp dâm điều dưỡng



Chân dung đối tượng ngáo đá chém chết 6 người ở Thái Nguyên vì... mâu thuẫn với vợ



Hiện trường thảm sát kinh hoàng ở Thái Nguyên: Nạn nhân nằm la liệt từ trong sân ra ngoài đường



Phát hiện biến thái đặt điện thoại quay lén trong nhà vệ sinh nữ ở Hà Nội



Hành khách gặp tai nạn vì sạc pin dự phòng phát nổ, máy bay nước ngoài phải hạ cánh gấp ở TP.HCM



Tai nạn xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu AK130 của Hãng hàng không AirAsia chặng bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đi Hong Kong vào chiều 25/12.



