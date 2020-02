Tin tức xã hội mới nhất ngày 27/2/2020: Cô gái về từ Daegu đã 'qua mặt' lực lượng chức năng ra sao?

Cô gái livestream khoe trốn được cách ly đã làm gì để 'qua mặt' lực lượng chức năng?

Không những khai báo y tế không trung thực để trốn cách ly, cô gái còn lên mạng khoe "chiến tích" và nói những người bị cách ly là "không thông minh".





Nhiều tỉnh, thành trên cả nước xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6



Trong ngày 26/2, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 đầu tiên.



Sau Tết, nhiều xe khách dừng đỗ vô tổ chức, CSGT Hà Nội căng sức xử lý



Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường quanh khu vực bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm và trên các trục đường nóng về vấn đề xe dù, bến cóc tại Hà Nội.





Giáo phái Shincheonji từng nhiều lần tổ chức gặp mặt ở tâm dịch Vũ Hán



Được biết các thành viên của giáo phái Shincheonji từng nhiều lần tổ chức gặp mặt ở tâm dịch Vũ Hán cho đến hết tháng 12 năm ngoái.





Hé lộ nguyên nhân Phó trưởng Công an huyện ở Huế tử vong trong nhà nghỉ



Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vị Phó trưởng Công an huyện ở Huế chết tại nhà nghỉ do đột tử.



Hết hồn khoảnh khắc ô tô phanh cháy lốp, tránh người sang đường kiểu 'tự sát'



Tai nạn giao thông ngày 26/2/2020, xe ô tô đang đi trên đường cao tốc bỗng nhiên gặp phải một người sang đường kiểu "tự sát". Do không xử lý kịp, ô tô đã húc bay người sang đường bất cẩn.





Bệnh nhân cuối cùng trong số 16 ca nhiễm COVID-19 xuất viện: Không sợ bệnh, chỉ sợ dư luận



Bệnh nhân nhiễm COVID-19 cho biết không cảm thấy quá lo lắng về căn bệnh của mình vì đã được Bộ Y tế và các bác sĩ giải thích rõ ràng, "có lo thì lo mỗi cái dư luận bên ngoài điều tiếng, xã hội đồn thổi".





Vợ hiệu trưởng mang bìa đất 21 ha của trường học đi cầm cố?



Vỡ lở việc bìa đất 21 ha của trường học bị đem đi cầm cố vay lãi, hiệu trưởng một trường học ở Hà Tĩnh nói rằng bị vợ lấy trộm sổ rồi mang đi làm việc này.



Đoàn du khách Hàn Quốc từ tâm dịch Daegu rời Đà Nẵng lúc nửa đêm



Sau khi thống nhất phương án, đoàn du khách Hàn Quốc từ tâm dịch Daegu được bố trí rời Đà Nẵng lúc nửa đêm, còn 2 người xin ở lại và sẽ thực hiện việc cách ly trong 14 ngày theo quy định.

Kiều Đỗ (t/h)