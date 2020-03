Tin tức xã hội mới nhất ngày 27/3/2020: Dừng hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp sáng 26/3. Ảnh: VGP



TP.HCM có 3 ổ dịch COVID-19, bác tin phong tỏa thành phố trong 14 ngày



BN17 và BN27 đã 3 lần âm tính, bệnh nhân đi lễ 5 lần/ngày cũng nhận kết quả âm tính lần 1

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19