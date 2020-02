Tin tức xã hội mới nhất ngày 28/2/2020: Tín đồ Tân Thiên Địa ở 2 'ổ dịch' COVID-19 bị kiểm tra

Tín đồ Tân Thiên Địa ở 2 'ổ dịch' COVID-19 lớn nhất thế giới đồng loạt bị kiểm tra



Không chỉ Hàn Quốc, giới chức Trung Quốc cũng đang bắt đầu tiến hành rà soát, kiểm tra các tín đồ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa).



Hai du khách Hàn Quốc từ chối cách ly tại Phan Thiết đã về nước



Theo thông tin mới nhất, hai du khách Hàn Quốc tới từ tâm dịch Daegu từ chối cách ly tại Phan Thiết đã lên máy bay về nước rạng sáng 26/2.



Phút kinh hoàng đối diện với xe buýt 'tử thần' chạy như đi cướp



Tai nạn giao thông ngày 27/2/2020, chiếc xe buýt chạy lấn làn với tốc độ cao đã suýt gây họa cho ô tô di chuyển ngược chiều.



Hashtag 'Xin lỗi Việt Nam' tràn ngập mạng xã hội toàn cầu sau vụ khách Hàn Quốc chê bai bánh mì



Các hashtag #ApologizetoVietNam (xin lỗi Việt Nam), #KoreansStopLying đã lọt top 1 trending toàn cầu, trở thành cụm từ nóng nhất mạng xã hội tuần qua sau vụ khách Hàn Quốc chê bai bánh mì Việt Nam.



CSGT Quảng Ninh: Kết hợp xử lý vi phạm giao thông với công tác phòng chống dịch COVID-19



Trong 2 tháng cao điểm ra quân, phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp xử lý các vi phạm về trật tự xã hội, vi phạm Pháp luật, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các quy định của công tác phòng chống dịch COVID-19.





Kiều Đỗ (t/h)