Tin tức xã hội mới nhất ngày 28/3/2020: Xác định 3 điểm nóng trong 'ổ dịch' Bệnh viện Bạch Mai

Xác định 3 'điểm nóng' trong ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, ai từng tới đây phải đi xét nghiệm ngay



UBND TP Hà Nội đề nghị người bệnh, người nhà bệnh nhân đã khám, điều trị tại 3 "điểm nóng COVID-19" trong Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay, hãy chủ động khai báo, đi lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc, cách ly.





TP. HCM dừng xe buýt nội thành và xe khách liên tỉnh từ 18h ngày 27/3



Đêm 25/3, nam thanh cãi nhau với người yêu sau đó điều khiển xe máy bỏ đi nhảy cầu Phú Hài tự tử.



Ảnh hưởng dịch COVID-19, Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020 sẽ không tổ chức đoàn rước hội



Thủ tướng ra chỉ thị quyết liệt thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn cao điểm



Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động từ 28/3 đến hết 15/4.



Kiều Đỗ (t/h)