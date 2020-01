Tin tức xã hội mới nhất ngày 3/1/2020: Ăn hoa quả có nồng độ cồn không?

Ăn hoa quả trước khi lái xe cũng có thể bị phạt lỗi nồng độ cồn tới 40 triệu đồng?



Ăn các loại quả có khả năng lên men cao như vải, nho, táo, dứa... sẽ khiến lượng đường bám vào khoang miệng. Lúc này khi thổi vào máy chắc chắn sẽ độ được nồng độ cồn. Xem thêm Ăn các loại quả có khả năng lên men cao như vải, nho, táo, dứa... sẽ khiến lượng đường bám vào khoang miệng. Lúc này khi thổi vào máy chắc chắn sẽ độ được nồng độ cồn. Xem thêm tại đây

Nam thanh niên tử vong bất thường sau chầu nhậu mừng năm mới



Sau chầu nhậu đêm, nam thanh niên được bạn bè đưa về phòng trọ ngủ. Sáng hôm sau, mọi người tá hỏa phát hiện người này đã chết tự bao giờ. Xem thêm Sau chầu nhậu đêm, nam thanh niên được bạn bè đưa về phòng trọ ngủ. Sáng hôm sau, mọi người tá hỏa phát hiện người này đã chết tự bao giờ. Xem thêm tại đây





Luật giao thông năm 2020: Xe máy vượt đèn vàng sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng



Bắt đầu từ 1/1/2020, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Xem thêm Bắt đầu từ 1/1/2020, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Xem thêm tại đây

Dân mạng truy tìm gã đàn ông kéo lê chú chó đến bê bết máu, lòi cả xương trên đường



Không bỏ chú chó đuối sức trong bao hoặc đặt trên xe, người đàn ông thản nhiên kéo lê chú chó đến bê bết máu và lòi cả xương khiến bất cứ ai chứng kiến đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Xem thêm



Cái kết đắng cho nữ quái 'vạch bụng vỗ vỗ' giả bầu khi bị bắt quả tang ăn trộm

Bị nhân viên siêu thị bắt quả tang ăn trộm, người phụ nữ chửi rủa bằng những lời lẽ khó nghe, thậm chí còn vạch áo vỗ vào bụng nói rằng đang Bị nhân viên siêu thị bắt quả tang ăn trộm, người phụ nữ chửi rủa bằng những lời lẽ khó nghe, thậm chí còn vạch áo vỗ vào bụng nói rằng đang mang bầu . Xem thêm tại đây

Kiều Đỗ (t/h)