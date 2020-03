Tin tức xã hội mới nhất ngày 3/3/2020: Giám đốc Bệnh viện Trung ương Vũ Hán vừa qua đời vì COVID-19

Chân dung Giám đốc Bệnh viện Trung ương Vũ Hán vừa qua đời vì COVID-19



Bác sĩ Jiang Xueqing (Giang Ngọc Khánh) - Giám đốc ngoại khoa Bệnh viện Trung ương Vũ Hán vừa qua đời sau thời gian đấu tranh với căn bệnh Bác sĩ Jiang Xueqing (Giang Ngọc Khánh) - Giám đốc ngoại khoa Bệnh viện Trung ương Vũ Hán vừa qua đời sau thời gian đấu tranh với căn bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19). Xem thêm tại đây



Học sinh, sinh viên nhiều tỉnh đi học trở lại sau kì nghỉ phòng dịch Covid-19



Hôm nay ngày 2/3, nhiều trường học trên cả nước đã quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau kì nghỉ dài do lo ngại dịch Covid-19. Xem thêm Hôm nay ngày 2/3, nhiều trường học trên cả nước đã quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau kì nghỉ dài do lo ngại dịch Covid-19. Xem thêm tại đây



Liều mạng đua xe trên phố, nam thanh niên tự ngã suýt gây tai nạn chết người

Your browser does not support HTML5 video.



Tai nạn giao thông ngày 2/3/2020, trong khi cùng cả nhóm đua xe quanh khu vực phố cổ, một nam thanh niên đã tự gây tai nạn nghiêm trọng. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Xem thêm Tai nạn giao thông ngày 2/3/2020, trong khi cùng cả nhóm đua xe quanh khu vực phố cổ, một nam thanh niên đã tự gây tai nạn nghiêm trọng. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Xem thêm tại đây





Một học sinh Hậu Giang sốt ngay ngày đầu học trở lại khiến cả lớp phải nghỉ



Hôm nay (2/3) nhiều học sinh đã đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ để phòng tránh dịch virus corona. Tuy nhiên, một học sinh ở Hậu Giang đã bị sốt khiến nhà trường phải cho cả lớp nghỉ để đảm bảo an toàn. Xem thêm Hôm nay (2/3) nhiều học sinh đã đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ để phòng tránh dịch virus corona. Tuy nhiên, một học sinh ở Hậu Giang đã bị sốt khiến nhà trường phải cho cả lớp nghỉ để đảm bảo an toàn. Xem thêm tại đây



Cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran tử vong do COVID-19, ổ dịch trong nước ngày càng lan rộng



Lại thêm một trường hợp quan chức cấp cao của Iran nhiễm chủng mới của virus corona, khiến tình hình dịch ở đất nước này ngày càng trở nên căng thẳng. Xem thêm Lại thêm một trường hợp quan chức cấp cao của Iran nhiễm chủng mới của virus corona, khiến tình hình dịch ở đất nước này ngày càng trở nên căng thẳng. Xem thêm tại đây.



Kiều Đỗ (t/h)