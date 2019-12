Tin tức xã hội mới nhất ngày 31/12/2019: Sự thật bất ngờ vụ 3 người nước ngoài 'thôi miên' cướp tiền

Sự thật bất ngờ vụ 3 người nước ngoài 'thôi miên' cướp tài sản



Ban đầu mẹ con người phụ nữ bán vịt trình báo bị "thôi miên" lấy mất số tiền 40 triệu đồng, về sau lại nói chỉ mất 10 triệu đồng. Cơ quan chức năng nhận định những người này đã gian dối khi trình báo sự việc.

Thót tim khoảnh khắc cháu bé bị ô tô tông văng 10 mét vì tuột khỏi tay mẹ

Tai nạn giao thông ngày 30/12/2019, đang được mẹ nắm tay đi trên đường thì cháu bé bất ngờ chạy sang đường một mình. Hậu quả là cháu bé bị ô tô tông trúng, văng 10 mét trên đường. Xem thêm tại đây

Từ Sơn – Bắc Ninh: Bước đột phá trên con đường hội nhập và phát triển



Thị xã Từ Sơn – Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh lâu nay vẫn được coi là vùng đất "Địa linh nhân kiệt" đã và đang phát triển mạnh mẽ với vóc dáng văn minh, hiện đại. Xứng đáng là đô thị trọng tâm của tỉnh Bắc Ninh. Xem thêm tại đây

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn: Không ngừng nỗ lực vì sự bình yên nơi biên giới



Bám sát đặc điểm của một tỉnh biên giới, tập thể cán bộ, chiến sĩ Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã luôn tích cực vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.





Hé lộ bức thư tuyệt mệnh bên cạnh 3 thi thể phụ nữ trong căn nhà khóa trái





Kiều Đỗ (t/h)