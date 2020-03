Tin tức xã hội mới nhất ngày 31/3/2020: Nở rộ dịch vụ thắp hương và tảo mộ online nở rộ mùa COVID-19

Vì có phóng viên nhiễm COVID-19, tờ Việt Nam News sẽ tạm thời dừng xuất bản báo in từ ngày 31/3 tới 15/4. Xem thêm tại đây.



Bị Hà Lan "chê" 600.000 khẩu trang không đảm bảo chất lượng, Trung Quốc chính thức lên tiếng



Sự thật clip CSGT phạt tài xế chống đẩy vì không đeo khẩu trang

Tin tức giao thông ngày 30/3/2020, Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, người vi phạm giao thông bị phạt chống đẩy trong clip không phải do không đeo khẩu trang. Xem thêm tại đây.

Nguy cơ mắc COVID-19 từ hoạt động tôn giáo