Tin tức xã hội mới nhất ngày 4/1/2020: Máy đo nồng độ cồn của CSGT hoạt động như thế nào?

Máy đo nồng độ cồn của CSGT hoạt động như thế nào?

Máy đo nồng độ cồn của CSGT hoạt động như thế nào?



Máy đo Máy đo nồng độ cồn được lực lượng CSGT sử dụng để kiểm tra nhanh nồng độ cồn trong hơi thở của người tham gia giao thông. Xem thêm tại đây



Thực hư thông tin Vụ trưởng của Bộ GD&ĐT bị công an giữ vì vi phạm nồng độ cồn



Tối qua 2/1, một người đàn điều khiển xe máy bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn thì tỏ thái độ bất hợp tác và còn tự xưng là Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Tối qua 2/1, một người đàn điều khiển xe máy bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn thì tỏ thái độ bất hợp tác và còn tự xưng là Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ GD&ĐT . Xem thêm tại đây





Ngành Tư pháp Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2019



Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa có quyết định phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2019 của Ngành Tư pháp. Xem thêm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa có quyết định phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2019 của Ngành Tư pháp. Xem thêm tại đây





Cười ngất với pha xử lý tình huống có 1-0-2 khi nghe thấy tiếng ô tô phanh gấp trên quốc lộ

Your browser does not support HTML5 video.



Tin Tin tai nạn giao thông ngày 3/1/2020, nghe thấy tiếng phanh gấp của chiếc ô tô phía sau, người phụ nữ nhảy vội khỏi xe máy rồi ngã xuống đường. Xem thêm tại đây





Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh, sinh viên



Lịch nghỉ Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh, sinh viên toàn quốc đến nay đã được công bố. Dưới đây là thông tin chi tiết. Xem thêm tại đây





Kiều Đỗ (t/h)