Tin tức xã hội mới nhất ngày 4/4/2020: Quá khứ bất hảo của người mẹ bạo hành con gái 3 tuổi tới chết

Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Quá khứ bất hảo của người mẹ xinh đẹp



Nói về người mẹ xinh đẹp đã đang tâm bạo hành con gái 3 tuổi tới chết, bác ruột của người này phải thốt lên phẫn nộ: "Nó quá khốn nạn!".



Bắc Bộ chuyển rét và mưa trong vài ngày tới

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau, không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000 m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông nhiều nơi, trời rét. Xem thêm



Người Hà Nội sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội tại nhà

Do lo ngại COVID-19 lây lan, Bảo Hiểm Xã Hội TP Hà Nội sẽ trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội cho người hưởng tại nhà từ 16/4.

Tác giả bộ chữ Việt Nam song song 4.0 bị cư dân mạng chỉ trích, đòi 'cách ly vĩnh viễn'



Công trình chữ Quốc ngữ cải tiến - tức bộ chữ Việt Nam song song 4.0 của 2 tác giả Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình đã được cấp bản quyền dù vấp phải rất nhiều chỉ trích từ phía cư dân mạng.



Quảng Trị: Phát hiện 6 người vượt biên từ Lào về trốn cách ly



Sau khi vượt biên trái phép từ Lào, nhóm người lên một chiếc xe ô tô di chuyển trên Quốc lộ 9 đi trốn cách ly.



