Tin tức xã hội mới nhất ngày 6/3/2020: SARS-CoV-2 đã tiến hóa thành 2 chủng loại, lây lan nhanh

Nghiên cứu mới nhất từ Trung Quốc: Virus SARS-CoV-2 đã tiến hóa thành 2 chủng loại, lây lan nhanh



Theo nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học Trung Quốc, virus corona chủng mới gây bệnh Theo nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học Trung Quốc, virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã tiến hóa thành 2 chủng loại khác nhau. Xem thêm tại đây



Giải pháp Y tế số 4.0 của Trung tâm điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán, điều trị COVID-19 có gì?



"Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19" sẽ tận dụng được tất cả ưu điểm của các Giải pháp Y tế số 4.0 trong công tác đẩy lùi dịch bệnh trên toàn quốc. Xem thêm "Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19" sẽ tận dụng được tất cả ưu điểm của các Giải pháp Y tế số 4.0 trong công tác đẩy lùi dịch bệnh trên toàn quốc. Xem thêm tại đây





Xử phạt 14 triệu đồng nhóm thanh niên lạng lách 'trêu ngươi' xe chở tân binh



Your browser does not support HTML5 video.



Nhóm thanh niên điều khiển xe máy di chuyển lạng lách đánh võng trước đầu xe chở tân binh khiến dư luận bức xúc đã bị xử phạt thích đáng. Xem thêm Nhóm thanh niên điều khiển xe máy di chuyển lạng lách đánh võng trước đầu xe chở tân binh khiến dư luận bức xúc đã bị xử phạt thích đáng. Xem thêm tại đây



Gặp họa suýt mất mạng vì... chó chạy sang đường



Tai nạn giao thông ngày 5/3/2020, con chó bất ngờ chạy sang đường khiến nam thanh niên điều khiển xe máy mất lái trượt ngã rồi tông vào người đi đường. Xem thêm Tai nạn giao thông ngày 5/3/2020, con chó bất ngờ chạy sang đường khiến nam thanh niên điều khiển xe máy mất lái trượt ngã rồi tông vào người đi đường. Xem thêm tại đây





Chính thức xác nhận trường hợp thú nuôi đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2



Giới chức Hong Kong đã chính thức xác nhận, một chú chó cưng của bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại đây đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Xem thêm Giới chức Hong Kong đã chính thức xác nhận, một chú chó cưng của bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại đây đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Xem thêm tại đây





Kiều Đỗ (t/h)