Tin tức xã hội mới nhất ngày 7/1/2020: Cựu công an viên chém mẹ già tử vong vì không được uống sữa

Cựu công an viên chém mẹ già tử vong vì không được uống sữa là một trong những tin tức xã hội mới nhất ngày 7/1/2020.

Thanh Hóa: Cựu công an viên chém mẹ già 81 tuổi tử vong vì... không được uống sữa



Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, cựu công an viên ở Thanh Hóa dùng dao chém mẹ già 81 tuổi trọng thương. Dù được người thân phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu nhưng cụ bà đã không qua khỏi.

Vụ chủ thầu trả lương công nhân bằng ma túy: Phát ma túy đều như cơm bữa, mỗi ngày 2 lần



Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận phát ma túy cho công nhân 2 lần/ngày. Mỗi gói ma túy tương ứng với 100.000 đồng và sẽ được trừ thẳng vào tiền lương của các công nhân.





Dự báo xu thế thời tiết tháng 1/2020: Rét đậm rét hại vào nửa cuối tháng



Nhận định về xu thế thời tiết tháng 1/2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ sẽ đón 4-5 đợt không khí lạnh tập trung vào nửa cuối tháng gây rét đậm rét hại.





Thót tim khoảnh khắc xe bồn phanh 'cháy lốp' cứu người sang đường



Tin tai nạn giao thông ngày 6/1/2020, người phụ nữ sang đường bất cẩn sau đó ngã ra ngay trước bánh xe bồn. Nếu tài xế chỉ phản xạ chậm một chút thôi có lẽ người phụ nữ đã mất mạng.





Phẫn nộ clip cụ ông chống gậy bị gã trung niên hành hung, đá vào chân vì... đi chậm



Cụ ông bị tai biến nên phải tập đi bằng gậy nhưng gã trung niên dắt cụ đi liên tục chửi rủa mắng nhiếc, thậm chí đá vào chân khiến cụ suýt ngã quỵ.





Kiều Đỗ (t/h)