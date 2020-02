Tin tức xã hội mới nhất ngày 7/2/2020: Vì sao Việt Nam xuất khẩu gần 4 triệu khẩu trang?

Vì sao Việt Nam xuất khẩu gần 4 triệu khẩu trang sang Trung Quốc giữa mùa dịch?





Từ ngày 1/1-3/2, cục Hải Quan Lạng Sơn đã làm thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp xuất khẩu gần 3.970.000 chiếc khẩu trang y tế của Việt Nam sang Trung Quốc. Xem thêm tại đây

Tai nạn nghiêm trọng ở Bình Dương: Hành khách hoảng loạn đập cửa kêu cứu, 6 người thương vong



Tại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Bình Dương, nhiều người đập cửa hoảng loạn kêu cứu, xe tải và xe khách hư hại nặng, mảnh vỡ văng khắp nơi. Xem thêm Tại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Bình Dương, nhiều người đập cửa hoảng loạn kêu cứu, xe tải và xe khách hư hại nặng, mảnh vỡ văng khắp nơi. Xem thêm tại đây





Nhân chứng kể lại phút người phụ nữ đơn thân nhảy xuống từ tầng 20 chung cư Golden Palm Hà Nội



Theo lời nhân chứng, người phụ nữ rơi xuống từ tầng 20 chung cư Golden Palm tử vong đã nhảy từ lối đi cầu thang bộ. Xem thêm Theo lời nhân chứng, người phụ nữ rơi xuống từ tầng 20 chung cư Golden Palm tử vong đã nhảy từ lối đi cầu thang bộ. Xem thêm tại đây





Thót tim khoảnh khắc người phụ nữ ngã văng vào gầm ô tô vì phanh gấp trên đường trơn

Your browser does not support HTML5 video.



Tin Tin tai nạn giao thông ngày 6/2/2020, không làm chủ được tốc độ tại ngã tư, người phụ nữ phanh đột ngột rồi ngã ra đường, văng vào gầm ô tô. Xem thêm tại đây

Mua khẩu trang 3M trên mạng, nhận lại... lá cây

Người tiêu dùng Việt Nam đặt mua khẩu trang trên mạng và chỉ nhận được... lá cây. Ảnh: Facebook



Trước nhu cầu khẩu trang gia tăng trong thời điểm đang có dịch Trước nhu cầu khẩu trang gia tăng trong thời điểm đang có dịch viêm phổi cấp do virus, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự cả tin của người dân để lừa bán khẩu trang giá rẻ nhưng thực chất chỉ là... lá cây. Xem thêm tại đây



Kiều Đỗ (t/h)