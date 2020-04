Tin tức xã hội mới nhất ngày 7/4/2020: Sư trụ trì tịnh xá ở TP.HCM tử vong bất thường

Sư trụ trì tử vong bất thường tại tịnh xá ở TP.HCM, trên đầu có vết thương

Sư trụ trì được phát hiện nằm gục trên sàn nhà, đầu cho vết máu nên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Đáng chú ý, thời điểm này tịnh xá không có ai và đang được khóa cửa cẩn thận.





Danh tính 3 du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc trốn khỏi khu cách ly



Theo chính quyền thành phố Gunsan, 3 du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc tự ý trốn khỏi khu cách ly đều là sinh viên Đại học quốc gia Kunsan.



51 bệnh nhân Hàn Quốc tái dương tính với SARS-CoV-2 dù đã khỏi bệnh và hết thời gian cách ly



Cơ quan y tế Hàn Quốc phải để tiến hành mở một cuộc điều tra dịch tễ học về 51 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi bình phục.

Việt Nam phân lập chủng virus corona mới thành công sau 72 giờ

Hà Tĩnh: Giáo dân tụ tập cầu nguyện bất chấp lệnh cách ly, linh mục bất hợp tác với chính quyền



Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị cách ly toàn xã hội kể từ ngày 1/4 nhưng một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn tổ chức cầu nguyện.





Cuộc đời ngắn ngủi nhưng nhiều thành tựu của Tiến sĩ Bùi Quang Tín



Tối ngày 5/4, TS.LS Bùi Quang Tín được xác nhận tử vong sau khi rơi từ tầng 14 của một căn chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè, TP.HCM.



