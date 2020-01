Tin tức xã hội mới nhất ngày 8/1/2020: Cụ ông Thạch Thất cầm dao chém cả nhà em gái vì mâu thuẫn

Hé lộ nguyên nhân khiến cụ ông ở Thạch Thất cầm dao chém cả nhà em gái



Cụ ông cầm dao xông vào nhà chém vợ chồng em gái và con trai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ liên quan đến việc đóng mở cửa. Xem thêm Cụ ông cầm dao xông vào nhà chém vợ chồng em gái và con trai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ liên quan đến việc đóng mở cửa. Xem thêm tại đây

Hết hồn vì xế hộp đi lùi để... né chốt kiểm tra nồng độ cồn



Tin Tin tai nạn giao thông ngày 7/1/2020, tài xế đang đi trên đường thì hết hồn khi thấy xế hộp Corolla Altis đi lùi một cách nguy hiểm. Nguyên nhân rất có thể là do tài xế muốn né chốt kiểm tra nồng độ cồn phía trước. Xem thêm tại đây





Xác minh danh tính Thiếu tá CSGT không thắt dây an toàn, vừa lái xe vừa nghe điện thoại

Your browser does not support HTML5 video.



Cục CSGT Bộ Công an đang xác minh danh tính Thiếu tá Cục CSGT Bộ Công an đang xác minh danh tính Thiếu tá CSGT trong clip không thắt dây an toàn, vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Xem thêm tại đây





Nghệ An: Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trước sân nhà, mẹ treo cổ ở cây rơm

Hiện trường sự việc. Ảnh: Báo Nghệ An



Bé gái 8 tuổi được phát hiện nằm bất động trước sân nhà, trên cổ có các dấu vết lạ. Cách đó không xa, mẹ cháu bé cũng được tìm thấy trong tư thế Bé gái 8 tuổi được phát hiện nằm bất động trước sân nhà, trên cổ có các dấu vết lạ. Cách đó không xa, mẹ cháu bé cũng được tìm thấy trong tư thế treo cổ

Virus lạ gây viêm phổi hoành hành ở Trung Quốc, Bộ Y tế Việt Nam ra công văn khẩn



Tính đến ngày 6/1, Tính đến ngày 6/1, Trung Quốc đã ghi nhận 59 trường hợp mắc viêm phổi do virus lạ. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác giám sát dịch bệnh truyền nhiễm này. Xem thêm tại đây



Kiều Đỗ (t/h)