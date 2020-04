Tin tức xã hội mới nhất ngày 8/4/2020: Người đi chợ quá 2 lần/ngày ở Hạ Long bị bêu tên?

Sự thật thông tin người Hạ Long đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị bêu tên lên báo



Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng những người Hạ Long không đeo khẩu trang, ra đường khi không cần thiết, đi chợ quá 2 lần/ngày… sẽ bị bêu tên lên các phương tiện thông tin đại chúng.



Liên tiếp tin vui, Việt Nam đã có 123 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh



Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 7/4 đã có 27 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân điều trị khỏi là 123.



Yêu cầu khôi phục hoạt động các bến đò ngang lân cận, 'giải cứu' phà Tuần Mây



Giám đốc Sở GTVT Hải Dương cho biết, thị xã Kinh Môn đã không thực hiện theo hướng dẫn mà lại dừng hẳn các bến phà nên mới gây ra ùn tắc ở phà Tuần Mây.





Đường phố TP.HCM vẫn tấp nập trong thời gian cách ly toàn xã hội, các nút giao thông chật kín người



Dù đang trong khoảng thời gian cách ly toàn xã hội nhưng nhiều tuyến đường ở TP. HCM trong chiều 6/4 vẫn khá đông đúc. Nhiều thời điểm các nút giao thông còn chật kín người và phương tiện qua lại.



Hàng nghìn người khốn khổ 'chen chân' lên phà giữa dịch COVID-19: Sao phải là phà Tuần Mây?



Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương chỉ cho 2 bến phà trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trong khi nhu cầu đi lại của người dân vẫn đang rất lớn. Hệ quả là gây ra cảnh chen chúc khổ sở tại bến phà Tuần Mây.



Bất ngờ lý do hàng nghìn người chen chân lên phà Tuần Mây, bất chấp yêu cầu cách ly toàn xã hội





Từ ngày 1/4 Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội chính thức có hiệu lực. Cùng thời điểm này, bến phà Tuần Mây trở nên đông đúc bất thường, hàng nghìn người chen chân mỗi ngày. Xem thêm tại đây

Kiều Đỗ (t/h)