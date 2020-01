Tin tức xã hội mới nhất ngày 9/1/2020: Phát hiện thi thể nam giới treo trên cây, 2 tay trói chặt

Quảng Bình: Hốt hoảng phát hiện thi thể nam giới treo trên cây, hai tay trói chặt

Thi thể nam thanh niên được phát hiện treo cổ trên cây. Ảnh: Infonet



Thi thể nam giới được treo trên cây dương bên đường, 2 tay trói chặt. Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

'Cao thủ võ lâm' vừa bị ô tô đâm đã bật dậy múa võ giữa đường khiến dân mạng 'câm nín'



Sau khi bị ô tô tông bay người, nam thanh niên không những không hề hấn gì mà còn có thể lập tức bật dậy múa võ như "cao thủ võ lâm".

Căng thẳng ở Trung Đông, Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay tránh khu vực không phận Iran và Iraq



Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, hãng hàng không Vietnam Airlines đã điều chỉnh đường bay không bay qua không phận Iran và Iraq khi đi châu Âu.





Can ngăn nhóm phụ huynh đánh nhau, hiệu phó bị hành hung đến mức nhập viện



Xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 em học sinh, phụ huynh của các em này đã tìm đến tận trường để... đánh nhau. Hiệu phó nhà trường ra can ngăn cũng bị nhóm người hung hăng này đánh đến mức nhập viện.





Tránh ô tô mở cửa ẩu, người phụ nữ ngã xuống đường bị xe tải cán tử vong

Your browser does not support HTML5 video.



Tin Tin tai nạn giao thông ngày 8/1/2020, chiếc ô tô đỗ bên đường đột nhiên mở cửa khiến người phụ nữ điều khiển xe máy phải phanh đột ngột và ngã xuống đường. Đúng lúc này một chiếc xe tải đi tới cán qua người phụ nữ.



Kiều Đỗ (t/h)