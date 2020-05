Tin tức xã hội mới nhất ngày 9/5/2020: Một phạm nhân tử vong trong trại giam ở Bà Rịa - Vũng tàu

Phạm nhân tử vong bất thường trong trại giam sau 3 ngày thụ án



9h sáng ngày 8/5, người nhà bàng hoàng nhận được tin báo phạm nhân Nguyễn Quang L. (36 tuổi) đã tử vong sau 3 ngày chấp hành án.



Nguyên nhân bất ngờ khiến nhóm phượt thủ rượt đuổi, ném đá xối xả vào xe khách ở Lâm Đồng



Clip nhóm nhóm phượt thủ rượt đuổi, ném đá xối xả vào xe khách ở Lâm Đồng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nguyên nhân ban đầu được tiết lộ là do lỗi của chiếc xe khách trước đó.



Cụ bà bại liệt sống sót thần kỳ sau 3 ngày bị con trai chôn sống trong ngôi mộ bỏ hoang

Bị chôn sống trong ngôi mộ trong 3 ngày mà không có thức ăn và nước uống nhưng cụ bà 79 tuổi bị bại liệt vẫn có thể sống sót thần kỳ trong sự ngỡ ngàng của mọi người.





Nhân viên điện lực bị giật treo trên cột điện, nghi do máy phát của nhà dân



Giám đốc Điện lực TP Vinh (Nghệ An) đặt nghi vấn việc nhân viên bị điện giật tử vong có thể do máy phát điện của người dân "xông" lên đường điện vì trước đó việc cắt điện đã được tiến hành để đảm bảo an toàn.



Chuyện tình chóng vánh của cô dâu 'biến mất' sau 4 ngày cưới cùng 2 lượng vàng nhà chồng cho



Quen qua mai mối, gặp mặt được 1 tháng thì làm đám cưới, thế nhưng khi mới hưởng cái hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng được 4 ngày thì chú rể bàng hoàng phát hiện cô dâu "biến mất" cùng với 2 lượng vàng của gia đình .



Không tuyển sinh trung cấp sư phạm, các trường phải công khai Đề án tuyển sinh trước 15 ngày



Luật Giáo dục đã chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020, bởi vậy từ năm nay các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp mà chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.







Kiều Đỗ (t/h)