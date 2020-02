Tin vui: 27 ca nghi nhiễm virus corona ở TP.HCM có kết quả xét nghiệm âm tính

Ngày 9/2, theo Zing , Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện toàn bộ 27 ca nghi nhiễm virus corona ở TP.HCM đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Tính tới thời điểm hiện tại, trên toàn TP. mới chỉ có 3 ca dương tính với virus nCoV, trong đó có 2 cha con người Trung Quốc và một Việt kiều Mỹ. Ngoài ra, hiện thành phố còn 39 trường hợp nghi nhiễm do tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh. Trong đó có 11 ca đã kết thúc theo dõi, 10 ca cách ly tại nhà và 18 ca đang được cách ly tập trung.

Khách sạn Triều Hân, nơi có 18 người đang bị cách ly. Ảnh: Zing

Tại buổi họp với đoàn công tác Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức cho biết ông Li Ding, 66 tuổi (đến từ Vũ Hán, Trung Quốc) đang điều trị tại bệnh viện có tiến triển tốt. 28 người tiếp xúc với ông Li và con trai đã cách ly 14 ngày và hiện có Sức Khỏe ổn định, nữ điều dưỡng tiếp xúc với ông đã trở lại làm việc bình thường sau 2 tuần cách ly. Vợ ông có kết quả âm tính với virus, hiện đang sống cùng con trai (đã xuất viện sau khi điều trị khỏi) tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM cũng cho biết bệnh nhân Việt kiều T.H.K. (73 tuổi) đang điều trị tại đây cũng có tiến triển tốt. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng 6 ngày, kết quả phết hầu họng cho thấy dương tính với virus. Sau 10 người điều trị, hiện ông K. đã được ngưng thở oxy, ăn uống bình thường. Tuy xét nghiệm vẫn cho kết quả dương tính với nCoV nhưng sức khỏe đã tiến triển rất tốt.

Bệnh nhân nhiễm virus corona đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên,

Vĩnh Phúc. Ảnh: TTXVN

Theo tin từ tờ South China Morning Post dẫn nguồn từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến sáng 9/2, trên thế giới ghi nhận hơn 37.000 người nhiễm chủng virus corona mới (2019-nCoV) với 805 người tử vong. So với hôm 4/2, số ca tử vong đã tăng lên 81 người.

Tại Việt Nam hiện có 14 bệnh nhân dương tính với virus corona đã được xác định, trong đó có 3 người tại TP.HCM (1 đã xuất viện), 1 ở Khánh Hòa và 1 ở Thanh Hóa đều đã ra viện, 9 người ở Vĩnh Phúc (4 người đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư và 5 người đang điều trị tại Vĩnh Phúc).

Việt Nam có ca nhiễm virus corona thứ 14 là hàng xóm của nữ công nhân đi Vũ Hán

