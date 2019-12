Tin vui cho cư dân Vinhomes: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hứa tặng mỗi người một chiếc Vsmart chào năm mới

Theo đó, nhân dịp năm mới 2020, Tập đoàn Vgroup quyết định tặng cư dân là chủ sở hữu các sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vinhomes, mỗi người một chiếc điện thoại thông minh thương hiệu Vsmart. Việc tặng thưởng được áp dụng với điều kiện, các khách hàng đã sở hữu nhà hoặc ký hợp đồng mua bán (tính đến hết ngày 20/12/2019).

Trong năm 2018, Vinhomes cho biết đã đưa vào vận hành 17 dự án trên khắp tỉnh thành cả nước với hơn 46.800 căn hộ bàn giao. Đến năm 2019, Vinhomes chào bán Vinhomes Grand Park (10.000 căn hộ), Vinhomes Smart City (40.000 căn hộ) và Vinhomes Ocean Park (12.000 căn). Tính ra, tổng số điên thoại Vsmart mà tập đoàn trao tặng các cư dân Vinhomes là khoảng 100.000 chiếc.

Hiện tại, Vsmart đã cho ra đời 9 mẫu điện thoại với mức giá phải chăng từ 1,3 triệu đồng đến 3,79 triệu đồng/chiếc (tháng 11/2019 chiếc Live được giảm giá từ 7,9 triệu đồng xuống 3,79 triệu đồng luôn trong tình trạng cháy hàng).

Đặc biệt, trước đó vào năm 2013, khi mới ra đời Vinschool và Vinmec, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng quyết định tặng mỗi cư dân Times City voucher miễn phí 1 năm học Vinschool và giảm 50% cho 2 năm tiếp theo, cùng voucher khám Vinmec trị giá 10 triệu đồng. Việc kích cầu này đã làm bùng nổ cầu tiêu thụ căn hộ tại Times City cũng như tạo tiếng vang cho Vinschool các năm về sau.

Đợt cuối tháng 11/2019, Vsmart vừa khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội), với hệ sinh thái sản phẩm rộng lớn gồm Điện thoại thông minh, Thiết bị điện tử thông minh... Dự tính sau khi đi vào vận hành, tổ hợp sẽ trở thành trung tâm sản xuất các thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu khu vực.

Được biết, tổ hợp Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử Vsmart có diện tích gần 14,8 hecta, với tổng công suất 125 triệu thiết bị/năm. Ở giai đoạn 1, diện tích Nhà máy được xây dựng gần 4,8 hecta, với mặt bằng sản xuất là 45.200 m2, quy hoạch thành các phân khu sản xuất bảng mạch điện tử, sản xuất điện thoại cùng hệ thống các Viện Nghiên cứu độc lập.

Trong đó, công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt hơn 26 triệu thiết bị/năm, ước tính 23 triệu sản phẩm điện thoại/năm, thiết bị IoT ước tính 1 triệu sản phẩm/năm và thiết bị điện tử thông minh khác ước tính trên 2 triệu sản phẩm/năm.

Mục tiêu đến năm 2020, Vsmart sẽ cho ra đời sản phẩm 5G đầu tiên, đón đầu tiến trình thương mại hóa mạng 5G.

