Tin vui: Đã tìm thấy kháng thể có sức mạnh vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2

Theo thông tin trên BGR, có ít nhất 2 nhóm nghiên cứu độc lập tuyên bố họ đã xác định được các kháng thể có khả năng tiêu diệt virus corona. Đặc biệt hơn, những loại hợp chất hoá học này có thể phát triển thành thuốc và cung cấp đến bệnh nhân trong thời gian ngắn sắp tới.



Trong điều kiện phòng thí nhiệm, nhiều nhà nghiên cứu từ Hà Lan, Israel và Nhật Bản đã tổng hợp được các kháng thể mạnh, có khả năng vô hiệu hóa virus corona.

Kháng thể không chỉ vô hiệu hóa được SARS-CoV-2 mà nó còn có khả năng tiêu diệt virus SARS-CoV-1





Trước đó, hôm 5/5, tin tức từ Tuổi trẻ cho biết các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu sinh học Israel (IIBR) tuyên bố đã phân lập thành công một kháng thể đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19



Được biết, kháng thể được phân lập tại IBR thuộc loại đơn dòng, nghĩa là được lấy từ một tế bào đã phục hồi sau khi mắc bệnh và do đó có thể có hiệu quả mạnh hơn trong chữa trị bệnh.



Theo giám đốc Giám đốc IIBR Shmuel Shapira, công thức kháng thể nêu trên đang trong quá trình được cấp bằng sáng chế, sau đó một hãng dược phẩm quốc tế sẽ sản xuất đại trà.



Như nhóm nghiên cứu tại Đại học Utrecht Hà Lan cung cấp thông tin về một kháng thể đơn dòng có tên 47D11. Kết quả thí nghiệm cho thấy 47D11 có khả năng phát huỷ các gai protein đột biến của virus SARS-Cov-2. Không có những gai protein đột biến, virus corona không thể nhân bào và sớm bị tiêu diệt.

Đặc biệt, kháng thể 47D11 không chỉ vô hiệu hóa được virus SARS-CoV-2 mà còn là virus SARS-CoV-1, nguyên nhân gây ra đại dịch SARS đầu những năm 2000.

Trả lời phỏng vấn với The Guardian, Berend-Jan Bosch, nghiên cứu sinh tại Utrecht cho biết: "Một loại kháng thể trung hòa sẽ có khả năng tiêu diệt virus, làm thay đổi quá trình lây nhiễm ở vật chủ hoặc bảo vệ một cá thể không bị nhiễm virus khi vô tình tiếp xúc".

Ở Nhật Bản, loại kháng thể tên là VHH được xác nhận vô hiệu hoá được virus corona. Được biết, VHH là kết quả của các nhà nghiên cứu từ Đại học Kitasato, công ty Kao và công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học Epsilon. Kháng thể này có nguồn gốc từ lạc đà, kích thước chỉ bằng một phần mười các loại kháng thể thông thường và có giá sản xuất thấp hơn. Đại diện công ty Kao cho biết đã sử dụng vi sinh vật để tạo ra kháng thể.

Các nhà nghiên cứu cho rằng các kháng thể mới có thể ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona. Tuy nhiên, chưa xác định được sẽ mất bao lâu để các loại thuốc này vượt qua rào cản quy định và bắt đầu sản xuất đại trà.

Trong khi đó, Hàn Quốc có kế hoạch sản xuất thuốc điều trị virus corona vào đầu năm 2021. Tại Mỹ, có ít nhất 5 tổ chức độc lập đang phát triển loại thuốc tương tự, dự kiến sẽ giới thiệu vào mùa hè năm nay.



Dự kiến, bước tiếp theo sau khi tìm được các kháng thể tiêu diệt virus corona, chúng sẽ được tiến hành thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người. Nếu thí nghiệm cho thấy có hiệu quả và an toàn, các kháng thể sẽ sớm được sản xuất hàng loạt và trở thành liệu pháp điều trị dịch bệnh COVID-19 tiêu chuẩn.

