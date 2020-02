Tin vui cuối ngày: Gần 40 ca nghi nhiễm virus corona ở Việt Nam xét nghiệm âm tính, được xuất viện

Chiều 3/2, Sở Y tế TP. Đà Nẵng thông tin trường hợp người nước ngoài cuối cùng nghi nhiễm virus corona đã được xuất viện. Theo Sở, hiện Đà Nẵng đang tiếp tục theo dõi 26 trường hợp là người Việt Nam nghi nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi . Các bệnh nhân đều có Sức Khỏe ổn định, một vài người còn sốt nhẹ. Những người này đang được các bác sĩ cách ly, theo dõi theo quy trình phòng dịch nhóm A của Bộ Y tế.

Sở cho biết đã nhận được 37/39 kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, theo đó các kết quả này đều âm tính với chủng mới virus corona. Ngoài ra, còn 18 trường hợp khác đang được theo dõi, giám sát đều có sức khỏe bình thường.

Cũng trong chiều 3/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus corona rằng hiện thành phố chưa ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với virus. Một trong 3 bệnh nhân mắc virus corona được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, Hà Nội đã có kết quả âm tính sau nhiều ngày chữa trị.

Hiện tại Hà Nội có 29 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 6 người đến từ Vũ Hán, 19 người đến từ các địa phương khác ở Trung Quốc và 4 trường hợp là nhân viên sân bay Nội Bài. Hiện 27/29 trường hợp đã cho kết quả xét nghiệm âm tính, 2 trong số 27 trường hợp đã được xuất viện. Các bệnh nhân khác vẫn còn được điều trị, cách ly tại các bệnh viện trên địa bàn.



Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện nguy cơ lây lan dịch vẫn còn cao, lại thêm thời tiết rét đậm ấm ướt, thuận lợi cho các virus và dịch bệnh lây lan, phát triển. Do bệnh chưa có vắc xin và thuốc chữa, nên các biện pháp phòng bệnh chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân.

Hiện Việt Nam đang có 08 ca nhiễm virus corona. Trong đó, có 02 cha con người Trung Quốc đã chữa khỏi; 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 nữ lễ tân ở Khánh Hòa đã tiếp xúc trực tiếp với hai cha con người Trung Quốc; và ca mới nhất là một người đàn ông quốc tịch Mỹ, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 16/1, đang được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Bệnh nhân thứ 07 nhiễm virus corona là ông T.H.K., sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ. Mới đây nhất vào ngày 3/2, các bác sĩ phát hiện ca thứ 08 là công nhân ở Vĩnh Phúc, trở về từ Vũ Hán.

Chi Nguyễn (t/h)