Tin vui: Việt Nam có thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ được xuất viện vào ngày 18/2

Chiều 17/2, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 thông báo những thông tin mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại Việt Nam (COVID-19).

Theo đó, Việt Nam chuẩn bị đón thêm 6 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục hoàn toàn và sẽ được xuất viện vào ngày 18/2.



Trước đó, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp dương tính với COVID-19, đã có 7 trường hợp được xuất viện, bao gồm 2 cha con người Trung Quốc, 1 nữ bệnh nhân ở Thanh Hóa, 1 nữ bệnh nhân ở Khánh Hòa và 3 công nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Một bệnh nhân bị cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.



6 bệnh nhân dự kiến được xuất viện ngày 18/2 bao gồm: 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) và 4 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.



Với cả 6 bệnh nhân này, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam được điều trị khỏi bệnh lên 13/16 người.

3 bệnh nhân điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ xuất viện hôm 10/2



Hiện nay vẫn còn 3 bệnh nhân dương tính với COVID-19 đang điều trị, gồm bệnh nhi 3 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương. Cháu bé đã cho kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính, mẹ cháu bé không phát hiện mắc bệnh. 1 bệnh nhân Việt kiều đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã có xét nghiệm 3 lần đều âm tính với virus nhưng do mắc thêm bệnh lý khác nên vẫn đang tiếp tục điều trị. 1 bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh nhày 13/2 đang được điều trị tại huyện Bình Xuyên và chờ kết quả xét nghiệm.



Tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 17/2, đại diện Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch đã công bố với 2 địa phương công bố dịch trước đó, Khánh Hòa đã đủ điều kiện công bố hết dịch. Đến nay Khánh Hòa đã qua 30 ngày không phát hiện ca mắc mới, còn tại Thanh Hóa là 23 ngày không phát hiện thêm dịch bệnh.

