Tình báo nhiều nước nghi Trung Quốc nói dối về dịch COVID-19

Theo Saturday Telegraph, họ vừa công bố một bản tài liệu dài 15 trang thu thập được liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes) của nhiều nước phương Tây, trong đó cáo buộc Trung Quốc giấu bằng chứng về đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Được biết, Liên minh tình báo Five Eyes gồm các nước là Mỹ, Canada, Anh, Australia và New Zealand.

Theo tài liệu này, họ nhận định Chính phủ Trung Quốc đang tiến hành các biện pháp che đậy thông tin về virus. Họ cho rằng, Trung Quốc bác bỏ khả năng lây từ người sang người của virus SARS-CoV-2, 'bịt miệng' các bác sĩ cảnh báo sớm, không chịu cung cấp mẫu sinh phẩm cho các nhà khoa học quốc tế nghiên cứu vắc xin ...

Cũng theo báo cáo này, từ đầu tháng 12/2019, Trung Quốc bắt đầu tiến hành kiểm duyệt những công cụ tìm kiếm để ngăn chặn thông tin về COVID-19. Trung Quốc cũng có thể đã phát hiện bằng chứng COVID-19 lây từ người sang người từ đầu tháng 12/2019, tuy nhiên lại phủ nhận điều này tới 20/1. Báo cáo của liên minh Ngũ Nhãn cho biết, một số cơ quan tình báo trong liên minh tin rằng nCoV có thể lọt ra từ Viện Virus học Vũ Hán. Dù vậy, giả thuyết trên bị coi là thuyết âm mưu và nhiều lần bị giới chức Trung Quốc bác bỏ.

Hiện tình báo Mỹ chưa xác nhận về sự tồn tại của tập tài liệu trên, nhưng theo Fox News, một quan chức cấp cao nước này đã nói báo cáo đó phù hợp với quan điểm của tình báo Mỹ về việc Trung Quốc có thể đã biết việc nCoV có khả năng lây từ người sang người sớm hơn thời gian mà họ thông báo trên thực tế.

Nội bộ Ngũ Nhãn vẫn tồn tại bất đồng quan điểm về nguồn gốc virus, và đây vẫn là chủ đề gây tranh cãi giữa Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới. Ngày 30/4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã có bằng chứng virus có nguồn gốc từ Viện Virus học Vũ Hán, song không nêu chi tiết.

Ngày 1/5, Giám đốc Phản ứng Khẩn cấp của WHO Michael Ryan khẳng định COVID-19 có 'nguồn gốc tự nhiên', điều cần làm hiện nay là xác định vật chủ của virus. Hiện trước những cáo buộc và giả thuyết về việc COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm tại nước này, Trung Quốc vẫn đang kiên quyết phủ nhận.

Hiện COVID-19 đã lây lan tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, ghi nhận 3.507.557 ca nhiễm COVID-19, hơn 245.000 người tử vong. Trong đó, Mỹ là nước đứng đầu về số ca nhiễm COVID-19 với hơn 1,1 triệu ca và hơn 67.000 người tử vong.

Chi Nguyễn (t/h)