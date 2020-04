Tỉnh đầu tiên cho học sinh đi học trở lại từ 20/4 sau thời gian dài cách ly xã hội

Báo Lao Động thông tin, tối hôm qua (15/4) UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.



Về lĩnh vực giáo dục, UBND tỉnh Cà Mau quyết định cho học sinh khối 9 và khối 12 đi học trở lại từ ngày 20/4. Đây là tỉnh thành đầu tiên trên cả nước cho học sinh đi học trở lại sau thời gian dài cách ly xã hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế của các trường lớp, giáo viên để có biện pháp chia nhỏ sĩ số lớp và tăng cường giáo viên giảng dạy để duy trì tốt việc giãn cách xã hội cả lúc học và khi đưa đón học sinh, đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19.



Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo cho phun xịt, iêu độc, khử trùng, triển khai các công việc cần thiết trước khi học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đến trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối.



Theo báo Tuổi Trẻ thông tin, ngoại trừ học sinh khối lớp 9 và lớp 12, các cấp học, bậc học còn lại (bao gồm cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị ) ở tỉnh Cà Mau đều tiếp tục ở nhà, chờ thông báo tiếp theo của UBND tỉnh.

Cà Mau chính là địa phương đầu tiên trong số 36 tỉnh, thành thuộc nhóm có “nguy cơ thấp” quyết định cho học sinh trở lại trường. Các tỉnh, thành khác cũng đang xem xét các điều kiện để thông báo về việc đi học của học sinh.

Những địa phương thuộc nhóm “nguy cơ cao” và nhóm “có nguy cơ” đã tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.



Hà Nam, Quảng Ninh và Đồng Tháp là 3 địa phương đầu tiên quyết định cho học sinh nghỉ học tới tháng 5/2020. Trong đó, Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên đưa ra quyết định này vào ngày 14/4.



Tối qua (15/4), UBND thành phố Hà Nội đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ từ 16/4 nhưng chưa ấn định ngày cho đi học lại. Hà Nội thuộc nhóm "nguy cơ cao" và phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội tới 22/4 hoặc 30/4 tùy tình hình cụ thể.



