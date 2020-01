Tình hình chiến sự Iran mới nhất: Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo nhắm vào lực lượng Mỹ

Vụ việc diễn ra đúng lúc căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani - tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Thiếu tướng Qassem Soleimani chết hồi tuần trước sau một cuộc công kích bằng máy bay không người lái của lực lượng Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad (Iraq).

Rạng sáng nay 8/1, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo nhắm vào lực lượng Mỹ và liên quân tại Iraq vào khoảng 5h30 ngày 7/1 (theo giờ Mỹ, tức khoảng 5h30 sáng ngày 8/1 theo giờ Việt Nam), chủ yếu là hai căn cứ có quân đội Mỹ và nhân sự liên quân đốn trú tại Al-Assad và Irbil.



Ảnh: Fars news.



Không lâu sau, chính quyền Iran đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Cụ thể, trong một tuyên bố phát đi sáng 8/1 IRGC xác nhận, đơn vị hàng không vũ trụ của họ đã dùng tên lửa tập kích căn cứ không quân Ain al-Asad của Mỹ ở Iraq, mục đích nhằm trả đũa vụ Mỹ ám sát Tư lệnh Qassem Soleimani.

Đồng thời, IRGC kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Iraq nếu không muốn hứng chịu thêm các tổn thất nghiêm trọng hơn. IRGC cũng đe dọa sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công trả thù khủng khiếp hơn dành cho Mỹ và các đồng minh của nước này nếu có ý định dùng Mỹ làm bàn đạp để tấn công Iran.



Ngày 8/1, hãng tin Tasnim của Iran dẫn lời giới chức nước này cảnh báo: Nếu Mỹ trả đũa, Hezbollah sẽ thẳng tay dội rocket vào Israel. Lời cảnh báo càng cho thấy tình hình chiến sự Mỹ - Iran ngày càng căng thẳng, xung đột có thể mở rộng và các đồng minh khu vực của Iran có thể cũng được đưa vào cuộc.



Iran công bố video "nã" tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Iraq. Nguồn: Zing

Jonathan Hoffman - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuyên trách quan hệ công chúng cho biết, thời điểm hiện tại chính quyền Washington đang đánh giá thiệt hại ban đầu cũng như lên kế hoạch thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ Mỹ và các đồng minh. Phía Mỹ cho biết, trước đó Iran tuyên bố phóng hàng chục tên lửa đạn vào căn cứ không quân Al-Assad; tuy nhiên nguồn tin an ninh Iraq khẳng định chỉ có 13 quả rocket trúng mục tiêu.



Sau khi vụ việc xảy ra, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã có mặt tại Nhà Trắng. Các nguồn thạo tin cũng cho hay, Tổng thống Trump cũng đang tiến hành thảo luận với các cố vấn hàng đầu của mình tại Nhà Trắng để chuẩn bị cho bài phát biểu về vụ phóng tên lửa từ Iran trước người dân cả nước.

Theo tin tức mới nhất từ CNN, Hàn Quốc cho biết đã nhận được các báo cáo về vụ việc và theo dõi chặt chẽ tình hình hiện tại ở Iran. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Nhà Xanh cho biết, Bộ Ngoại giao đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung vào sự an toàn của công dân Hàn Quốc. Đội đặc nhiệm cũng đang làm việc dựa trên ước tính thiệt hại và chi tiết về mối liên hệ với vụ tấn công Iran. Các công ty Hàn Quốc có nhân viên ở Iraq đang tăng cường an ninh và xem xét các kế hoạch thoát hiểm khẩn cấp trong trường hợp bất ngờ xảy ra.

Thùy Nguyễn (t/h, dịch CNN)