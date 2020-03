Ngày `đen tối` nhất giữa đại dịch COVID-19 ở Italy: Gần 800 ca tử vong, hơn 6.500 người mắc mới

Reuters dẫn số liệu từ Cơ quan phòng vệ dân sự Italy , ngày 21/3 nước này ghi nhận thêm 793 ca tử vong vì virus corona chủng mới, tăng 19,6%. Đây chính là mức tử vong cao nhất trong một ngày mà một quốc gia ghi nhận kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Kể từ ngày 19/3, Italy cũng đang đứng đầu thế giới về số lượng người tử vong do COVID-19, vượt qua Trung Quốc. Tổng số người tử vong vì dịch bệnh ở nước này ghi nhận đến hết 21/3 là 4.825 trường hợp.

Bên cạnh đó, số người nhiễm mới tại Italy cũng tăng vọt. Cũng trong ngày hôm qua, Italy có thêm 6.557 ca mắc virus corona chủng mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 53.578, nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc.



Trong số những ca nhiễm COVID-19 trên toàn đất nước Italy, khoảng 6.072 người đã được chữa khỏi và bình phục hoàn toàn ngày 21/3, so với con số 5.129 của ngày trước đó. Ngoài ra, gần 3.000 người đang được chăm sóc tích cực.



Đặc biệt, Lombardy tiếp tục là vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nặng nề nhất ở Italy khi 3.095 ca tử vong và hơn 25.500 ca mắc (tính đến ngày 21/3).

Từ ngày 12/3, 60 triệu dân Italy đã được đặt trong tình trạng phong tỏa, cấm tụ tập nơi công cộng, hầu hết các cửa hàng đều phải đóng cửa. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp ứng phó của chính phủ, số người nhiễm và tử vong do COVID-19 ở nước này vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Cũng trong tuần này, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho biết, sẽ siết chặt hơn nữa các biện pháp ứng phó tuy nhiên vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.



Không chỉ riêng Italy, nhiều quốc gia khác ở châu Âu cũng đang lao đao vì đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 21/3, Tây Ban Nha đã ghi nhận gần 25.000 người mắc mới với hơn 1.300 ca tử vong. Trong khi đó, Đức cũng ghi nhận hơn 2.700 ca mắc mới chỉ trong một ngày, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên hơn 16.600 trường hợp.

