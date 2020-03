Thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều ở TP. HCM

BN119: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2020, bệnh nhân thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và về lại Việt Nam ngày 15/3/2020 (không nhớ số hiệu và ngày giờ).

BN120: Bệnh nhân nam, quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Canada vào Việt Nam từ ngày 11/2/2020 đến nay, bệnh nhân trực tiếp tiếp xúc với BN91 từ ngày 14/3/2020 tại một số quán ăn, nơi vui chơi, trong đó có quán Bar Buddha.

BN121: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, trú tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 19/3/2020 nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay số hiệu NH831 từ New York - Hoa Kỳ về Việt Nam, quá cảnh tại Narita - Nhật Bản.

Bệnh nhân và vợ được chuyển về cách ly tại huyện Cần Giờ. Đến ngày 20/3, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng sốt, không ho, không khó thở và được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân vẫn tiếp tục được cách ly và theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Cần Giờ.

Ngày 22/3, Việt Nam ghi nhận 19 ca nhiễm mới