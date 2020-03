California yêu cầu 40 triệu dân ở nhà, Hàn Quốc thắt chặt kiểm tra du khách đến từ châu Âu

Con số tử vong do COVID-19 đã lên đến con số 200 ở Mỹ, số người nhiễm mới cũng ngày càng tăng chóng mặt khiến bang California quyết định yêu cầu 40 triệu dân nên ở nhà.

Hàn Quốc thắt chặt kiểm tra đối với du khách châu Âu



Theo South China Morning Post, các bộ trưởng ngoại giao của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản hôm nay đã tổ chức một cuộc họp video để thảo luận về việc hợp tác chống lại đại dịch COVID-19 trong bối cảnh số người nhiễm bệnh từ nước ngoài ngày càng tăng.



Quan chức Seoul khẳng định, các bộ trưởng đã chia sẻ thông tin về tình hình dịch nước mình, từ đó tìm ra giải pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus mà vẫn có thể duy trì trao đổi kinh tế và du lịch. Trong cuộc họp, bộ trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết: "Ba nước cần hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, giảm thiểu những hậu quả tác động đến trao đổi và hợp tác giữa các dân tộc, cũng như tác động kinh tế và xã hội ".

Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra khắt khe đối với tất cả các khách du lịch đến từ châu Âu và áp dụng kiểm dịch bắt buộc trong hai tuần đối với những người sẽ ở lại lâu dài, bắt đầu từ chủ nhật tuần này. Tuy nhiên, kế hoạch này dự định không áp dụng ngay với những du khách đến từ Mỹ.



Ngày 20/3, số ca nhiễm Ngày 20/3, số ca nhiễm COVID-19 mới ở xứ sở Kim Chi đã giảm xuống còn 87 người, nâng tổng số người mắc bệnh lên 8,652 trường hợp với 94 người tử vong.



Trung Quốc không ghi nhận ca mắc mới trong ngày thứ hai liên tiếp



Ngày thứ 2 liên tiếp đất nước tỉ dân Trung Quốc ghi nhận không có ca nhiễm COVID-19 mới, số ca tử vong trong 1 ngày tăng thêm 3 người - con số thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát đến giờ.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, tất cả 39 bệnh nhân nhiễm mới tính đến thứ năm đều là người nước ngoài. Đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc báo cáo tổng cộng 80.967 ca nhiễm. Tâm dịch có vẻ đã dần chuyển sang châu Âu khi tổng số người tử vong do virus corona ở Trung Quốc đã bị Ý vượt mặt.



California yêu cầu toàn bộ 40 triệu dân ở nhà



Thứ Năm vừa qua, thống đốc bang California Gavin Newsom đã ban hành chỉ thị yêu cầu 40 triệu dân nên ở nhà, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Cũng theo ông, lệnh này sẽ có hiệu lực tối 19/3 và là biện pháp khắt khe nhất mà một tiểu bang ở Mỹ đã triển khai tới lúc này.



Quyết định này xảy ra khi tình hình COVID-19 ở Mỹ ngày càng căng thẳng. Số ca tử vong đã lên đến 200 người, trường hợp nhiễm mới cũng tăng lên 40% chỉ sau 1 đêm.

