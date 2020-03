Tình hình COVID-19 ngày 17/03/2020: Việt Nam ghi nhận 61 ca nhiễm, Malaysia phong tỏa toàn quốc

Cập nhật tình hình COVID-19 ngày 17/3/2020, tính đến sáng nay, dịch đã lan đến 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca nhiễm là 182.383 7.144 trường hợp tử vong.



Tính riêng ngày 16/3, trên thế giới đã ghi nhận thêm 629 ca tử vong, chủ yếu là ở các quốc gia châu Âu.



Tâm dịch ở châu Âu vẫn là Italia. Chỉ trong ngày 16/3, Italia công bố có thêm 3.233 ca nhiễm mới và 349 trường hợp tử vong. Tính đến sáng ngày 17/3, tổng số ca nhiễm ở nước này đã lên đến 27.980 ca với 2.158 người tử vong - đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.



Các quốc gia khác như Iran, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ… cũng tăng vọt. Trong ngày 16/3, Iran đã có thêm 1.053 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 14.991 với 853 trường hợp tử vong. Đặc biệt, Tây Ban Nha chính thức trở thành quốc gia có người nhiễm bệnh cao thứ 4 thế giới, vượt qua Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, số ca nhiễm mới được ghi nhận ngày càng giảm.

Ảnh minh họa.



Ở Việt Nam, chỉ trong tối 16/3 đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm đến sáng 17/3 là 61 người, trong đó 16 người đã được điều trị khỏi và xuất viện.



Malaysia phong tỏa toàn quốc



Ngày 16/3 có lẽ là ngày căng thẳng nhất từ đầu năm đến giờ đối với Malaysia khi đất nước này ghi nhận thêm 125 ca nhiễm mới, nâng số người mắc lên 553 người và trở thành nước có số người nhiễm COVID-19 cao nhất Đông Nam Á.



Ngay trong đêm 16/3, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã chính thức tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong hai tuần. Đây được coi là một nỗ lực mạnh mẽ nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, người dân Malaysia đã vội vàng tích trữ nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho những ngày bị phong tỏa.



Mỹ: Cấm tụ tập quá 10 người



Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ cho biết, ông dự kiến ​​đợt bùng phát coronavirus sẽ kéo dài đến tháng 7, tháng 8 hoặc thậm chí lâu hơn. Do đó, ông Trump kêu gọi người Mỹ tránh tụ tập hơn 10 người để kiềm chế sự gia tăng của dịch bệnh.



Tuy nhiên, ông Trump bổ sung, hiện tại ông không có kế hoạch áp đặt lệnh cấm toàn quốc giống như các nước châu Âu như Pháp và Ý những ngày gần đây.

Ảnh minh họa.



Ngay sau lời phát biểu của Trump, thị trưởng San Francisco London Breed đã tuyên bố đóng cửa một phần thành phố, với hầu hết các doanh nghiệp ngoại trừ cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc, ngân hàng và trạm xăng đã ra lệnh đóng cửa từ nửa đêm. Các nhà hàng được phép mở cửa để phục vụ cho các đơn đặt hàng mang đi hoặc giao hàng.



Nhiều thống đốc tiểu bang trên cả nước đã ra lệnh đóng cửa các nhà hàng, quán bar và các doanh nghiệp không thiết yếu khác như một phần trong chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh.



Canada đóng cửa biên giới



Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố, Canada sẽ đóng cửa biên giới đối với tất cả các công dân nước ngoài, ngoại trừ công dân Mỹ và thường trú nhân. Ông Justin Trudeau cũng khuyến nghị người dân hạn chế các tiếp xúc xã hội.

Tính đến sáng 17/3, số ca tử vong tại Canada hiện đã tăng lên 4 người, số người bị nhiễm là 407 trường hợp.



Châu Âu dự định đóng cửa biên giới



Châu Âu có kế hoạch đóng cửa biên giới trong một tháng, theo tuyên bố của Ủy ban châu Âu hôm thứ Hai.



Theo đề xuất của Liên minh châu Âu, các công dân ngoài EU sẽ bị cấm vào khu vực du lịch không biên giới Schengen trong 30 ngày.



Pháp, Đức và Anh đã tăng cường các hạn chế đối với các hoạt động xã hội, với Pháp dự kiến ​​đóng cửa biên giới 15 ngày bắt đầu vào thứ ba.



Tàu du lịch bị virus tấn công được phép cập cảng ở Cuba



Chính phủ Cuba đã cấp cho Braemar - một tàu du lịch chở ít nhất năm bệnh nhân coronavirus - được phép cập cảng.



Con tàu du lịch này thuộc công ty Fred Olsen Cruise Lines của Anh, đã cố gắng xác định vị trí để cập cảng sau khi bị "quay lưng" ở Barbados và Bahamas. Năm người trên tàu đã thử nghiệm dương tính với coronavirus mới trong khi cập cảng đảo Curacao. Ít nhất 10 người khác đang bị cô lập.

