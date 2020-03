Tình hình COVID-19 ngày 18/03/2020: 66 ca nhiễm ở Việt Nam, số ca tử vong ở Italy vượt 2.500 người

187.665 ca nhiễm COVID-19 với 7.790 ca tử vong. Theo Reuters, trong 24 giờ qua tổng số ca nhiễm COVID-19 ở "ổ dịch lớn nhất châu Âu" - Italy đã tăng từ 27.980 lên 31.506 trường hợp, trong khi toàn thế giới ghi nhận tổng cộngca nhiễm COVID-19 vớica tử vong.



Dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, vươn tới 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tâm dịch toàn cầu chuyển sang châu Âu khi hàng loạt các quốc gia như Italy, Đức và Pháp ghi nhận số ca nhiễm mới tăng vọt.

Ảnh minh họa.



Tính đến hết ngày hôm qua (17/03), số người tử vong do virus corona ở Hoa Kỳ đã vượt mốc 100, lên đến con số 103 người với tổng số 4379 ca nhiễm. Theo South China Morning Post, số người nhiễm virus corona chủng mới ở Anh cũng đã lên đến 1950 trường hợp với 55 người tử vong; ở Iran là 16.169 người mắc với 988 ca tử vong trong khi số người mắc mới và tử vong ở Hàn Quốc và Trung Quốc tiếp tục giảm.



Hoa Kỳ đang đẩy lùi một cuộc chiến trị giá hàng tỷ đô la chống lại sự tàn phá kinh tế do coronavirus gây ra, Liên minh châu Âu cũng đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan dữ dội của đại dịch, Úc yêu cầu công dân không đi du lịch nước ngoài.



Malaysia - đất nước có số người nhiễm COVID-19 cao nhất Đông Nam Á trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 120 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 673 người. Ngay từ đêm 16/03, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã chính thức tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong hai tuần. Đây được coi là một nỗ lực mạnh mẽ nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, người dân Malaysia đã vội vàng tích trữ nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho những ngày bị phong tỏa.

Ảnh minh họa.



Hôm qua (17/03), Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới. Trong đó, có 2 trường hợp ở Hà Nội, 2 trường hợp ở TP. HCM. Như vậy, tính đến sáng ngày 18/03/2020, Việt Nam đã có 66 ca dương tính với COVID-19, trong đó 16 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện.

Trong số 66 ca bệnh gồm: Hà Nội (16), TP. HCM (11), Vĩnh Phúc (11), Bình Thuận (9), Quảng Ninh (5), Đà Nẵng (3), Quảng Nam (2), Huế (2), Lào Cai (2), Thanh Hóa (1), Ninh Bình (1), Ninh Thuận (1) và Khánh Hòa (1).

Thùy Nguyễn (t/h)