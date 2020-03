Tình hình COVID-19 ngày 19/03/2020: Italy thêm 475 ca tử vong, Trung Quốc không ca mắc mới

Trong khi đó, virus SARS-CoV-2 ngày càng hoành hành và lan rộng ở châu Âu. Tâm dịch của khu vực châu Âu vẫn là Itay khi chỉ trong một ngày, quốc gia này ghi nhận thêm 475 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 2.978 người và tổng số người nhiễm lên 35,713 trường hợp, đứng thứ 2 trên toàn thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Ngoài ra, tổng số người mắc COVID-19 ở Iran là 17,368 với 1,135 người tử vong và Tây Ban Nha là 13,736 người nhiễm và 558 ca tử vong. Trong khi đó, quốc gia đứng thứ 6 trong danh sách là Hàn Quốc lại ghi nhận người nhiễm mới giảm.



Tại Anh, số người tử vong do virus corona chủng mới tính đến hết 18/03 đã lên đến 104 người với 2,626 người nhiễm, theo South China Morning Post. Trước tình hình này, Anh tuyên bố sẽ đóng cửa các trường học trong những ngày tới để ngăn chặn sự lây lan của virus. Ngoài ra, Anh cũng sẽ thành lập lực lượng chống virus corona gồm 20.000 binh sĩ quân đội.

Tại Mỹ, theo CNN tính đến hết ngày 18/03 đã có hơn 140 trường hợp tử vong ở nước này, một nửa ở bang Washington. Đặc biệt, Nghị sĩ Mỹ đầu tiên là Mario Diaz-Balart (nghị sĩ đảng Cộng hòa từ bang Florida) đã trở thành thành viên quốc hội đầu tiên của Mỹ dương tính với virus.



Cũng liên quan đến COVID-19, Canada công bố gói kích cầu kinh tế lên đến 56,4 tỷ USD. Hôm thứ Tư, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, chính phủ đang hoãn trả thuế đến tháng 8, cung cấp một khoản trợ cấp lương cho các doanh nghiệp nhỏ và tạm dừng thanh toán khoản vay sinh viên như một phần của gói kích thích kinh tế để hạn chế thiệt hại kinh tế từ đại dịch COVID-19.

Theo Channel NewsAsia, ngày 18/03 Singapore ghi nhận 47 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Quốc đảo sư tử lên đến 313. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày được ghi nhận tại Singapore. Trong số những ca mới, 33 trường hợp nhiễm bệnh từ nước ngoài trước khi đến Singapore.

Tuy nhiên, Malaysia vẫn là "tâm dịch" của Đông Nam Á khi ghi nhận thêm 117 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên 790 người với 2 trường hợp tử vong. Tính đến hết ngày 18/03, ở Việt Nam cũng ghi nhận tổng cộng 76 ca nhiễm, trong đó 16 người đã phục hồi và ra viện, chưa có trường hợp nào tử vong.

