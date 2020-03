Tình hình COVID-19 ngày 20/03/2020: Số người chết ở Ý vượt Trung Quốc, Mỹ tăng 40% ca nhiễm mới

Tính đến hết ngày 19/03/2020 toàn thế giới ghi nhận 230,711 trường hợp nhiễm COVID-19 với 9.805 ca tử vong. Theo South China Morning Post, số người tử vong do COVID-19 ở Ý đã chính thức vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia có sổ người tử vong do virus corona chủng mới cao nhất thế giới.

Cụ thế, cuối hôm thứ Năm (19/03), chính quyền Ý công bố thêm 427 trường hợp tử vong mới, đẩy tổng số người chết do COVID-19 lên tới 3.405, vượt qua tổng số 3.250 trường hợp tử vong được ghi nhận trên khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan. Bên cạnh đó, Ý cũng có số người nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới (41.035) chỉ sau Trung Quốc, ít nhất 5 bác sĩ Ý cũng đã tử vong vì loại virus này.



Hôm thứ Năm, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, số người tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng vọt từ 209 lên 767 người. Số người nhiễm COVID-19 ở nước này là 17.147, tăng khoảng 25% so với ngày hôm trước.



Khác hẳn với tình hình dịch bệnh căng thẳng ở châu Âu, Trung Quốc lại "nhẹ nhõm" hơn nhiều khi ngày 19/03 không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới nào - lần đầu tiên xảy ra từ khi dịch bệnh bắt đầu. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, tất cả 34 trường hợp nhiễm mới báo cáo ngày hôm trước đều không phải công dân nước này.



Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Hồ Bắc - "ổ dịch" ở Trung Quốc ghi nhận không có trường hợp mới nào ở trong nước hoặc từ nước ngoài. Số người tử vong ở Trung Quốc cũng chỉ tăng một con số, với tổng số người chết do COVID-19 đến thời điểm hiện tại là 3.245 trường hợp. Hàn Quốc không ghi nhận thêm ca tử vong mới nào, tổng số người nhiễm COVID-19 đến hết ngày 19/03 là 8.652.

Trong khi đó, ngày 19/0, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) báo cáo tổng số ca nhiễm virus corona của Mỹ lên tới 10.491, tăng vọt 3.404 trường hợp so với thống kê trước đó. Số ca tử vong tại nước này cũng tăng 53 trường hợp lên tới 150, con số tăng cao nhất trong một ngày từ trước đến nay.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng 19/03 số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Mỹ tiếp tục tăng hơn 40% trong một đêm. Tới tối cùng ngày, số ca nhiễm đã lên tới 13.159 trường hợp.

Lá chắn COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất