Tình hình COVID-19 ngày 23/3/2020: Việt Nam vượt quá 100 người mắc, Ý thêm 651 người tử vong

Tính đến hết ngày 22/3/2020, trên toàn thế giới ghi nhận tổng cộng trêm 330.000 người nhiễm COVID-19 với 14.521 người tử vong và 96.015 người đã được chữa khỏi, theo South China Morning Post.

Tâm dịch COVID-19 vẫn chủ yếu ở các nước châu Âu và Mỹ. Ngày 22/3, Ý ghi nhận số người nhiễm và tử vong giảm nhẹ so với một ngày trước đó. Cụ thể, ngày 22/3 Ý có thêm 3.957 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 59.138 trường hợp. Trong đó, số ca tử vong cũng tăng thêm 651, nâng tổng số ca tử vong lên 5.476 (đứng đầu thế giới).

Cũng trong ngày hôm qua (22/3) Ý vừa ra lệnh cấm đi lại trong nước với nỗ lực ngăn ngừa virus lây lan trong cộng đồng. Theo Reuters, Bộ y tế và Bộ nội vụ của Ý đã ra thông báo yêu cầu người dân không đi đến nơi khác trừ lý do y tế hoặc thật cần thiết. Chính phủ nước này cũng ra lệnh ngưng mọi hoạt động kinh doanh không thiết yếu nhằm buộc thêm nhiều người phải ở nhà.



Dù Tây Ban Nha có số người nhiễm COVID-19 đứng thứ 4 thế giới với 28.572 người nhưng số ca tử vong lại đứng thứ 3 thế giới với 1.756 người tử vong, theo South China Morning Post.

Bên cạnh đó, Mỹ trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ 4 thế giới với số người nhiễm toàn quốc vượt mức 34.000 với 410 ca tử vong, theo Reuters. Những bang mới nhất ra lệnh người dân hạn chế đi lại từ ngày 22/3 gồm Ohio, Louisiana và Delaware, theo sau New York, California, Illinois và Connecticut.

Về tình hình dịch COVID-19 ở Đông Nam Á, ngày 22/3 Indonesia báo cáo thêm 64 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và thêm 10 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt lên 515 và 48.

Cũng trong ngày 22/3, Malaysia ghi nhận thêm 123 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia này lên 1.306 - vẫn giữ nguyên là quốc gia có người nhiễm bệnh cao nhất Đông Nam Á.



Tối 22/3, Singapore báo cáo thêm 23 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, chủ yếu là các ca nhiễm nhập khẩu, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 455 ca với 2 trường hợp tử vong. Cũng trong ngày 22/3, chính quyền nước này cho biết, để phòng ngừa dịch bệnh họ sẽ không cho phép bất kỳ du khách ngắn hạn nào quá cảnh hoặc vào Singapore.

Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục với 188 ca nhiễm mới trong ngày 22/3, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 599.



Tại Việt Nam, trong ngày 22/3, Bộ Y tế đã công bố 19 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 113 ca. Trong đó, 17 trường hợp đã khỏi bệnh và được xuất viện, chưa có ca bệnh nào tử vong.

