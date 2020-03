Tình hình COVID-19 ngày 24/03/2020: Hi vọng nhen nhóm ở Ý khi số ca mắc mới thấp nhất 5 ngày qua

Theo South China Morning Post, số ca mắc COVID-19 ở Ý đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 ngày qua, giúp giảm căng thẳng vì quá tải cho các Bệnh viện và mang đến tia hi vọng cho cả đất nước.



Cụ thể, trong ngày 23/3 Ý ghi nhận 4.789 trường hợp mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở Ý lên 63.927 với 6.077 người tử vong. Số người tử vong ở Ý được ghi nhận là cao nhất thế giới hiện nay, đẩy hệ thống y tế nước này tới ngưỡng cửa sụp đổ. Số người nhiễm virus ở Ý cũng cao thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc.



Ngoài ý, Tây Ban Nha cũng là một quốc gia khác ở châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19. Tính đến hết 23/3, số người nhiễm bệnh ở nước này đã lên tới 35.316 với 2.311 trường hợp tử vong.



Ngày 23/3, cơ quan y tế Mỹ ngày 23/3 ghi nhận thêm hơn 100 ca tử vong do COVID-19. Đây là lần đầu tiên thống kê ca tử vong trong ngày của Mỹ đạt mức tăng 3 con số. Cụ thể, tính đến hết 23/3, tổng số người nhiễm virus corona chủng mới ở xứ Cờ hoa đã lên đến 44.734 (đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Trung Quốc và Ý) với 553 ca tử vong, theo Kompa.

Tình trạng bệnh nhân qua đời do nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ được ghi nhận tại ít nhất 34 bang, thủ đô Washington DC và lãnh thổ Puerto Rico. Dịch bệnh ngày càng gia tăng và diễn biến căng thẳng gây áp lực lên các bệnh viện cũng như quyết tâm của người dân trong việc hạn chế giao tiếp xã hội



Liên quan đến dịch bệnh, Anh đã được đặt trong tình trạng phong tỏa cả đất nước, kéo dài ít nhất 3 tuần để làm chậm sự lây lan của virus. Tính đến hết ngày 23/3, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở anh là 6.650 và 335 người tử vong. Các ca nhiễm mới tăng mạnh khiến nước này lo ngại sẽ giống như Ý trong vòng 1-2 tuần tới nếu các nỗ lực thực thi của nhà nước không đủ tác dụng.



Hãng AP ngày 23/3 dẫn nguồn từ quân đội Ai Cập cho biết, khi tham gia công tác khử trùng do quân đội thực hiện trên cả nước Thiếu tướng Khaled Shaltout đã qua đời vì nhiễm COVID-19.



Tại Trung Quốc, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã không còn căng thẳng như trước và đã dần dịu đi. Chính quyền Vũ Hán đã bắt đầu cho người dân di chuyển hạn chế khi tình trạng phong tỏa nới lỏng dần dần, các hoạt động sản xuất cũng dần rục rịch trở lại.



Riêng ở Việt Nam, đến hết ngày 23/3 nước ta ghi nhận tổng cộng 123 người nhiễm COVID-19, trong đó có 17 trường hợp đã hồi phục và xuất viện, chưa có ca nào tử vong.

Lá chắn COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất