Tình hình COVID-19 ngày 25/03/2020: Số người tử vong ở Ý đã gấp hơn 2 lần Trung Quốc

Theo South China Morning Post, tính đến hết ngày 24/03 trên toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng trên 394.000 người mắc với hơn 18.000 người tử vong do COVID-19



Số ca tử vong ở Ý tăng trở lại



Ngày 24/3, Ý ghi nhận thêm 743 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết do COVID-19 ở nước này lên 6.820, gấp đôi Trung Quốc (3.277 người). Như vậy, sau 2 ngày liên tiếp có số ca tử vong giảm, Ý lại tiếp tục chứng kiến sự gia tăng trở lại.



Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy tỉ lệ lây lan virus ở quốc gia này đã dần chậm lại, một phần do các biện pháp phong tỏa nghiêm khắc. Hiện tại, số người nhiễm COVID-19 ở Ý được ghi nhận là 69.716 trường hợp.

Ngoài ra, các quốc gia khác ở châu Âu cũng có tổng số người nhiễm virus corona chủng mới gia tăng chóng mặt như Tây Ban Nha với 42.058 người nhiễm và 2.991 ca tử vong, Đức với 32.911 người mắc bệnh và số người tử vong là 159.



Ca nhiễm ở Mỹ tăng 10 lần trong 1 tuần



Theo CNBC, số ca nhiễm tại Mỹ đã tăng gấp 10 lần trong một tuần. Tính đến hết ngày 24/3, tại Mỹ ghi nhận tổng cộng 54.808 người nhiễm COVID-19 (trong đó một nửa là bang New York) với 775 trường hợp tử vong.



Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn rất nhiều do việc xét nghiệm ở nước này thường được thực hiện chậm trễ, nhiều tiêu chí chuẩn đoán hạn chế.



Ngày 24/3, chính phủ Anh cho biết sẽ mở một bệnh viện dã chiến quy mô lớn với 4.000 giường tại một trung tâm triển lãm ở London. Đây là một phần trong kế hoạch điều trị cho những trường hợp nhiễm COVID-19.



Động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng Boris Johnson ra lệnh phong tỏa đất nước từ ngày 23/3 để ngăn chặn sự lây lan của virus. Đến hết ngày 24/3, Anh đã ghi nhận tổng cộng 8.077 người nhiễm virus với 422 ca tử vong.



Ấn Độ chính thức ban lệnh phong toả toàn quốc



Theo The India Tỉmes, tối 24/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm chặn đà lây lan của dịch COVID-19 ở nước này. Cụ thể, lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực từ 0 giờ ngày 25/3 (giờ địa phương). Tất cả người dân Ấn Độ bao gồm cả Thủ tướng đều phải ở yên trong nhà. Đối với những hành vi lẻn ra khỏi nhà sẽ bị nghiêm trị.

Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng yêu cầu đóng cửa tất cả hàng quán và khu vui chơi; tuy nhiên một số trụ sở của cơ quan hành chính, bệnh viện, cảnh sát, nhà thuốc và tiệm tạp hóa vẫn được hoạt động để tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt bình thường.



Singapore đóng cửa quán bar, rạp chiếu phim, cấm tụ tập đông người



Bên cạnh đó, nước này cũng cấm tụ tập đông người (ngoại trừ nơi làm việc, trường học). Các buổi sinh hoạt tôn giáo cũng được yêu cầu tạm ngưng. Theo đó, các quy định trên sẽ có hiệu lực từ 23h 59 tối 26/3 (giờ địa phương).



Myanmar, Lào ghi nhận những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên



Tối muộn 23/3, Myanmar đã ghi nhận 2 ca đầu tiên dương tính với COVID-19 ở nước này. Theo thông báo của Bộ Y tế Myanmar, 2 bệnh nhân đều từ nước ngoài trở về và là công dân của Myanmar. Trong đó, một người đàn ông 36 tuổi trở về từ Mỹ và một thanh niên 26 tuổi trở về từ Anh.



Ngày 24/3, đài truyền hình MCOT của Thái Lan đã dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lào cho biết, Lào đã ghi nhận 2 ca nhiễm virus corona đầu tiên.



Được biết, cả hai bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới đều đi thăm và làm việc tại nước ngoài trong thời gian qua. Những người này từng tiếp xúc gần với nhiều người trong quá trình làm việc.

